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В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 10 августа

В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 10 августа

За минувшую неделю зарегистрировано 222 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным регионального оперативного штаба, с 4 по 10 августа 264 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее количество выздоровевших за все время наблюдения — 7281 человек.
 
За минувшую неделю зарегистрировано 222 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 18 районов и городских округов. Все заболевшие своевременно изолированы. Новые случаи не регистрировались в Арсеньевском, Богородицком, Воловском, Дубенском, Куркинском, Одоевском, Суворовском и Чернском районах. Всего зарегистрировано 8633 случая заболевания.
 
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 29 пациентов.
Это жители Алексина, Ефремова, Тулы, Новомосковска, Плавска, Киреевского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов в возрасте от 31 до 90 лет. Из них 5 человек в возрасте 30-49 лет, 6 — в возрасте 50-64 лет, 18 человек — старше 65 лет. У 24 пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее количество умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 277 человек.
 
Общая статистика такова:
 
 
 
Детализация по населенным пунктам:
 
 
 
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