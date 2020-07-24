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Умерли еще пять жителей Тульской области с COVID-19: среди них 18-летняя девушка

Умерли еще пять жителей Тульской области с COVID-19: среди них 18-летняя девушка

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Подтвержден летальный исход пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Это женщины 75 лет (Новомосковский район), 46 лет (Тула), 83 лет (Ефремов), 18-летняя девушка (Щекинский район) и 75-летний мужчина (Богородицкий район). Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.

Таким образом, за все время в Тульской области умерли 204 человека с коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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