Умерли еще пять жителей Тульской области с COVID-19: среди них 18-летняя девушка

Подтвержден летальный исход пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Это женщины 75 лет (Новомосковский район), 46 лет (Тула), 83 лет (Ефремов), 18-летняя девушка (Щекинский район) и 75-летний мужчина (Богородицкий район). Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.

Таким образом, за все время в Тульской области умерли 204 человека с коронавирусом.