новости
новости
Регистрация
В Туле наиболее активно голосуют жители Заречья

В Туле наиболее активно голосуют жители Заречья

Явка избирателей в Зареченском районе на 12.00 составила 64,03%.

Явка избирателей на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Тульской области на 12.00 1 июля составила 65,41%. Проголосовало 764 006 жителей.

Наиболее активно голосуют в Каменском районе (78%). Минимальная явка по области — в Ефремовском районе (52,93%). В целом в регионе все районы преодолели порог по явке в 50%.

В областном центре участники голосования голосуют следующим образом:

  • Зареченский район — 64,03%
  • Привокзальный район — 63,32%
  • Пролетарский район — 62,37%%
  • Советский район — 55,36%
  • Центральный район — 55,23%

В сельских территориях Большой Тулы — 64,34%.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 13:20 −8
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
голосование по поправкам в Конституциюявка избирателей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске появится скейт-парк
В Новомосковске появится скейт-парк
Как попасть на матч «Арсенал» – «Ахмат»: семь важных вопросов для болельщиков
Как попасть на матч «Арсенал» – «Ахмат»: семь важных вопросов для болельщиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.