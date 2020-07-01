В Туле наиболее активно голосуют жители Заречья

Явка избирателей на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Тульской области на 12.00 1 июля составила 65,41%. Проголосовало 764 006 жителей.

Наиболее активно голосуют в Каменском районе (78%). Минимальная явка по области — в Ефремовском районе (52,93%). В целом в регионе все районы преодолели порог по явке в 50%.

В областном центре участники голосования голосуют следующим образом:

Зареченский район — 64,03%

Привокзальный район — 63,32%

Пролетарский район — 62,37%%

Советский район — 55,36%

Центральный район — 55,23%

В сельских территориях Большой Тулы — 64,34%.