В Туле наиболее активно голосуют жители Заречья
Явка избирателей в Зареченском районе на 12.00 составила 64,03%.
Явка избирателей на общероссийском голосовании по поправкам
Наиболее активно голосуют в Каменском районе (78%). Минимальная явка по области — в Ефремовском районе (52,93%). В целом в регионе все районы преодолели порог по явке в 50%.
В областном центре участники голосования голосуют следующим образом:
- Зареченский район — 64,03%
- Привокзальный район — 63,32%
- Пролетарский район — 62,37%%
- Советский район — 55,36%
- Центральный район — 55,23%
В сельских территориях Большой Тулы — 64,34%.
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