Более 60 фанатов «Спартака» задержаны после огненных проводов команды в Тулу

Кадр из видео.

23 июня полиция задержала порядка 20 фанатов «Спартака» по делу о проводах команды на игру с «Арсеналом». Об этом пишет Sport24.

Напомним, болельщики красно-белых очень бурно провожали любимую команду в Тулу. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Правоохранители заявили, что провожавшие клубный автобус болельщики перекрыли проезжую часть и жгли файеры.

Футбол возвращается ????????



«Спартак» отправился в Тулу!



На выезде со стадиона команду проводили болельщики ????



И всегда мы рядом, где бы клуб наш не играл © ВИА ФРАТРИЯ pic.twitter.com/6agybNDMex — Supporters Group News (@SupportersNews) June 19, 2020

Как сообщает спортивное издание, 21 июня полиция задержала заводящего фанатской трибуны «Спартака» Алексея «Гитару». Сегодня суд должен выбрать для него меру пресечения.

Всего же, по данным СМИ, задержано порядка 60 фанатов. Московский клуб не остался в стороне и выступил в защиту своих болельщиков. Заявление опубликовано на сайте «Спартака»:

- Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды. Яркий перформанс оценили и клуб, и команда. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство.

Никто не пострадал, а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом.

Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба. Всем известны аналогичные акции других клубов в том числе в других городах страны.

Объединение фанатов ЦСКА «Люди в черном» тоже не остались в стороне, назвав происходящее «полицейским произволом»: