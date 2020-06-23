Более 60 фанатов «Спартака» задержаны после огненных проводов команды в Тулу
Московский клуб выступил в защиту задержанных болельщиков.
23 июня полиция задержала порядка 20 фанатов «Спартака» по делу о проводах команды на игру с «Арсеналом». Об этом пишет Sport24.
Напомним, болельщики красно-белых очень бурно провожали любимую команду в Тулу. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Правоохранители заявили, что провожавшие клубный автобус болельщики перекрыли проезжую часть и жгли файеры.
Футбол возвращается ????????— Supporters Group News (@SupportersNews) June 19, 2020
«Спартак» отправился в Тулу!
На выезде со стадиона команду проводили болельщики ????
И всегда мы рядом, где бы клуб наш не играл © ВИА ФРАТРИЯ pic.twitter.com/6agybNDMex
Как сообщает спортивное издание, 21 июня полиция задержала заводящего фанатской трибуны «Спартака» Алексея «Гитару». Сегодня суд должен выбрать для него меру пресечения.
Всего же, по данным СМИ, задержано порядка 60 фанатов. Московский клуб не остался в стороне и выступил в защиту своих болельщиков. Заявление опубликовано на сайте «Спартака»:
Никто не пострадал, а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом.
- Прямо сейчас мы становимся свидетелями натурального полицейского произвола. Обычных парней красно-белых цветов подвергают уголовному (!) преследованию только за то, что они проводили команду на выезд, где сами они ввиду закрытия гостевых секторов присутствовать не могли.
Мы твердо убеждены, что акция наших оппонентов, даже по всей строгости закона, тянет максимум на административный штраф.
Дело должно быть немедленно прекращено, а задержанные — отпущены на свободу! Призываем все остальные движения страны, независимо от клубной принадлежности, не оставаться в стороне и высказать свою позицию по данному вопросу. Мы обязаны придать это недоразумение максимальной огласке!
Фанат не преступник! Свободу ультрас!
Друзья, а вы что думаете по этой ситуации? Делитесь мнением в комментариях!