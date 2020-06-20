Фанатам «Спартака» грозит уголовная статья за огненный перфоманс на проводах команды в Тулу

Болельщики столичного «Спартака» могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за проводов из Москвы команды на матч с «Арсеналом». Об это сегодня сообщает Sport24, ссылаясь на Следственное управление УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве.

Футболисты выехали на игру в пятницу, 19 июня, вечером. В Москве в Проектируемом проезде в непосредственной близости от стадиона «Открытие Арена», неустановленные граждане самовольно перекрыли проезжую часть и подожгли файеры и других пиротехнические средства, в связи с чем произошла дымовая завеса.

Кстати, в Туле фанаты тоже уже отличились: в тот же вечер, 19 июня, они выстроились вдоль трассы и также зажгли файеры, когда автобус футбольного клуба «Спартак» проезжал мимо них.

«Следственной частью Следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию.

В ходе проведенной проверки в порядке ст. 144−145 УПК РФ, установлено, что в действиях участников усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, сообщает пресс-служба управления.

Встреча «Арсенал» - «Спартак» состоится сегодня на Центральном стадионе Тулы в 16.30.

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