Открыл огонь по охотникам и полиции: Веневского стрелка обвиняют по четырем статьям

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области и СК РФ по Тульской области.

Следствие собрало достаточно доказательств вины ранее судимого 64-летнего жителя деревни Грызловка Веневского района. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчина пойдет под суд сразу по четырем статьям УК РФ:

ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и его боеприпасов),

ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ),

п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия),

ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Этот случай произошел в начале апреля 2020 года в Веневском районе. Ранее судимый 64-летний мужчина, будучи в подпитии, открыл стрельбу из ружья по двум охотникам, находившихся недалеко от населенного пункта.

Кто-то вызвал полицию. Когда в деревню прибыл наряд, мужчина начал стрелять и по сотрудникам, выкрикивая угрозы, после чего закрылся в своем доме и продолжал агрессивные действия во время переговоров с сотрудниками полиции. Для обеспечения безопасности сотрудники ОМОН и полицейские оцепили место происшествия во избежание возможных жертв, так как злоумышленник был вооружен.

К счастью, никто не пострадал. В результате проведенной спецоперации сотрудниками СОБР злоумышленник был задержан.

После задержания в доме мужчины нашли нарезное огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и взрывчатые вещества. Разрешения на них у стрелка не оказалось.