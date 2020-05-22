Туляки могут потренироваться вместе с волейбольной «Тулицей»

ВК «Тулица» начинает онлайн-тренировки на платформе ZOOM для всех желающих. Занятия будет проводить тренерский штаб волейбольного клуба.

Первая тренировка пройдет уже завтра, 23 мая, в 10.30.

Все упражнения представлены в отдельном видеоальбоме группы ВК «Тулица» ВКонтакте — тут.

Как подключиться к конференции Zoom:

пройдите по ссылке, установите приложение,

идентификатор конференции 753 222 3809, пароль 330882.

Как сообщает пресс-служба клуба, при проблемах с подключением к конференции обращайтесь к Даниле Московскому, вот его страничка.