Туляки могут потренироваться вместе с волейбольной «Тулицей»
Первая онлайн-тренировка стартует уже 23 мая.
ВК «Тулица» начинает онлайн-тренировки на платформе ZOOM для всех желающих. Занятия будет проводить тренерский штаб волейбольного клуба.
Первая тренировка пройдет уже завтра, 23 мая, в 10.30.
Все упражнения представлены в отдельном видеоальбоме группы ВК «Тулица» ВКонтакте — тут.
Как подключиться к конференции Zoom:
- пройдите по ссылке, установите приложение,
- идентификатор конференции 753 222 3809, пароль 330882.
Как сообщает пресс-служба клуба, при проблемах с подключением к конференции обращайтесь к Даниле Московскому, вот его страничка.
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