Тулякам предлагают сдать ГТО онлайн

Фото из архива Myslo.

Тульский городской Центр тестирования объявил конкурс на выполнение испытания комплекса ГТО в домашних условиях. Тулякам предложили посоревноваться в заочном режиме в поднятии туловища за 1 минуту: «Кто больше?».

Принимаются видео, на которых участник представляется, говорит свою ступень и делает упражнение. Эксперты его оценивают, проверяют хронометраж, правильность выполнения и объявляют результат.

Призы получат несколько участников:

тот кто первый пришлет видео,

самый младший участник,

самый возрастной участник,

победители в абсолютном зачете у юношей и девушек до 17 лет

победители в абсолютном зачете у мужчин и женщин старше 18.

Конкурс проводится до 4 апреля включительно.

Подробности в группе Центра тестирования ГТО ВКонтакте.