Фото из архива Myslo.
Тулякам предлагают сдать ГТО онлайн
Эксперты оценят выполнение задания по видео. Лучшие получат призы.
Тульский городской Центр тестирования объявил конкурс на выполнение испытания комплекса ГТО в домашних условиях. Тулякам предложили посоревноваться в заочном режиме в поднятии туловища за 1 минуту: «Кто больше?».
Принимаются видео, на которых участник представляется, говорит свою ступень и делает упражнение. Эксперты его оценивают, проверяют хронометраж, правильность выполнения и объявляют результат.
Призы получат несколько участников:
- тот кто первый пришлет видео,
- самый младший участник,
- самый возрастной участник,
- победители в абсолютном зачете у юношей и девушек до 17 лет
- победители в абсолютном зачете у мужчин и женщин старше 18.
Конкурс проводится до 4 апреля включительно.
Подробности в группе Центра тестирования ГТО ВКонтакте.
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