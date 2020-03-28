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Тулякам предлагают сдать ГТО онлайн
Фото из архива Myslo.

Тулякам предлагают сдать ГТО онлайн

Эксперты оценят выполнение задания по видео. Лучшие получат призы.

Тульский городской Центр тестирования объявил конкурс на выполнение испытания комплекса ГТО в домашних условиях. Тулякам предложили посоревноваться в заочном режиме в поднятии туловища за 1 минуту: «Кто больше?».

Принимаются видео, на которых участник представляется, говорит свою ступень и делает упражнение. Эксперты его оценивают, проверяют хронометраж, правильность выполнения и объявляют результат.

Призы получат несколько участников:

  • тот кто первый пришлет видео,
  • самый младший участник,
  • самый возрастной участник,
  • победители в абсолютном зачете у юношей и девушек до 17 лет
  • победители в абсолютном зачете у мужчин и женщин старше 18.

Конкурс проводится до 4 апреля включительно.

Подробности в группе Центра тестирования ГТО ВКонтакте

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