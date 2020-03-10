В Тулу привезут чемпионский кубок РПЛ

Фото предоставлено ПФК "Арсенал".

14 марта перед началом встречи «Арсенал» — «Рубин» у болельщиков появится уникальная возможность сделать фото с чемпионским кубком РПЛ.

В 17.00 на территории Центрального стадиона у красно-желтого мяча состоится презентация нового Кубка чемпионов. Напомним, 26 февраля Премьер-лига официально презентовала обновленный трофей. Кубок успел побывать на матчах в Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре.,

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Российская Премьер-лига раскрыла смысл нового трофея.

В основе верхней части кубка лежит усеченный икосаэдр, так называемое «платоновское тело», правильный многогранник. В трофее этот он строится из переплетаемых лент. Особенность подобных структур в том, что, несмотря на визуальную легкость и воздушность, они очень прочные. В этом заложен глубокий смысл — только по-настоящему сплоченная и сыгранная команда может стать чемпионом.

Сыгранность и сплоченность команды нельзя «потрогать» или увидеть наяву, можно лишь увидеть результат наличия этой силы в команде. Так и в кубке форма, кажущаяся легкой и ажурной, на самом деле являет собой очень прочную конструкцию, что олицетворяет силу, без которой невозможна победа. Сила, которая появляется только в идеальном взаимодействии и прочной связи всей команды.

Следующий смысл — это связь и переплетение, которые рождаются из хаоса и выстраиваются в нерушимую конструкцию.

В основании кубка отдельные ленты, как ростки, тянутся из общей базы, для того чтобы в будущем собраться в единое целое. Эту метафору можно описать так: все игроки команды когда-то были детьми и играли в футбол во дворах, каждый еще был сам по себе, и никто не мог знать, что эти ребята через десяток лет образуют команду-чемпиона, команду-победителя. Ведь только единицы из тысяч мальчишек, играющих в дворовый футбол, становятся профессиональными футболистами. Ленты тянутся из базы, из российской футбольной школы, заложенной в послевоенные годы, когда советская сборная показывала лучшие результаты в мировых и европейских соревнованиях.

Третий смысл, без которого никак нельзя обойтись — у российского футбола есть прошлое, и оно уходит корнями в советский футбол. Есть образ, который неразрывно связан с советским периодом нашей страны — звезда. В обычном футбольном мяче есть пятиугольники, но нет звезд. В представленном трофее же присутствует и то, и другое, но оба образа не прямолинейны, есть намек на мяч, но не достоверное изображение. В большинстве футбольных кубков банально показан главный атрибут игры в футбол, собственно мяч. В данном кубке же прямого использования этого образа нет, он показан более тонко и изящно. Советская звезда тоже не изображена напрямую.

В заключение можно сказать о главном, об основной визуальной метафоре кубка — это мяч, с бешеной скоростью залетающий в сетку ворот. Мяч, который вот-вот прорвет сетку, символизирует мощь удара, скорость и стремительность. Мощь, без которой невозможно победить. Не менее важно в кубке наличие смыслов и сильного визуального образа. Кубок обладает очень стремительными пропорциями и при взгляде на этот кубок чувствуется сила и энергия.