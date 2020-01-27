Массовое захоронение солдат в Тульской области: разыскиваются родственники бойцов

Фото Михаила Булдакова.

Отряд «Штурм» завершил поисковую экспедицию в Арсеньевском районе. Напомним, что осенью 2019 года в лесном массиве недалеко от деревни Поляны были обнаружены останки 221 бойца и командира Красной армии.

В январе экспедиция продолжилась. В этот раз удалось найти останки 24 красноармейцев, павших 22 февраля 1943 года при попытке прорыва немецкой линии обороны в районе бывшего хутора Городище.

Как сообщил руководитель поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков, благодаря проводившейся параллельно с раскопками исследовательской и архивной работам, были установлены имена 11 героев. Это:

Сметанин Егор Клементьевич, 1909 г. р.,

Свежев (Свежов) Василий Матвеевич, 1904 г. р.,

Овечкин Николай Федорович, 1910 (1899) г. р.,

Небучев Егор Иванович, 1896 г. р.,

Коваль Савелий Иванович, 1898 г. р.,

Кириллов Егор Романович, 1905 г. р.,

Жаров Николай Петрович, 1903 г. р.,

Дроздов Константин Лаврентьевич, 1921 г. р.,

Гачихин Владимир Васильевич, 1898 г. р.

Архунов Мерзакирит, 1921 г. р

Алунбаев Жулавек, 1910 (1898) г. р.

В настоящее время найдены родственники Кириллова, Коваля, Овечкина, Свежова и Сметанина. Поиски родных остальных солдат продолжаются. Подробнее информацию о погибших воинах можно узнать здесь.