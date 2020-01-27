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Массовое захоронение солдат в Тульской области: разыскиваются родственники бойцов
Фото Михаила Булдакова.

Массовое захоронение солдат в Тульской области: разыскиваются родственники бойцов

Красноармейцы погибли 22 февраля 1943 года.

Отряд «Штурм» завершил поисковую экспедицию в Арсеньевском районе. Напомним, что осенью 2019 года в лесном массиве недалеко от деревни Поляны были обнаружены останки 221 бойца и командира Красной армии.

В январе экспедиция продолжилась. В этот раз удалось найти останки 24 красноармейцев, павших 22 февраля 1943 года при попытке прорыва немецкой линии обороны в районе бывшего хутора Городище.

Как сообщил руководитель поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков, благодаря проводившейся параллельно с раскопками исследовательской и архивной работам, были установлены имена 11 героев. Это:

  • Сметанин Егор Клементьевич, 1909 г. р.,
  • Свежев (Свежов) Василий Матвеевич, 1904 г. р.,
  • Овечкин Николай Федорович, 1910 (1899) г. р.,
  • Небучев Егор Иванович, 1896 г. р.,
  • Коваль Савелий Иванович, 1898 г. р.,
  • Кириллов Егор Романович, 1905 г. р.,
  • Жаров Николай Петрович, 1903 г. р.,
  • Дроздов Константин Лаврентьевич, 1921 г. р.,
  • Гачихин Владимир Васильевич, 1898 г. р.
  • Архунов Мерзакирит, 1921 г. р
  • Алунбаев Жулавек, 1910 (1898) г. р.

В настоящее время найдены родственники Кириллова, Коваля, Овечкина, Свежова и Сметанина. Поиски родных остальных солдат продолжаются. Подробнее информацию о погибших воинах можно узнать здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:05 +7
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