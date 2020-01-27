Массовое захоронение солдат в Тульской области: разыскиваются родственники бойцов
Красноармейцы погибли 22 февраля 1943 года.
Отряд «Штурм» завершил поисковую экспедицию в Арсеньевском районе. Напомним, что осенью 2019 года в лесном массиве недалеко от деревни Поляны были обнаружены останки 221 бойца и командира Красной армии.
В январе экспедиция продолжилась. В этот раз удалось найти останки 24 красноармейцев, павших 22 февраля 1943 года при попытке прорыва немецкой линии обороны в районе бывшего хутора Городище.
Как сообщил руководитель поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков, благодаря проводившейся параллельно с раскопками исследовательской и архивной работам, были установлены имена 11 героев. Это:
- Сметанин Егор Клементьевич, 1909 г. р.,
- Свежев (Свежов) Василий Матвеевич, 1904 г. р.,
- Овечкин Николай Федорович, 1910 (1899) г. р.,
- Небучев Егор Иванович, 1896 г. р.,
- Коваль Савелий Иванович, 1898 г. р.,
- Кириллов Егор Романович, 1905 г. р.,
- Жаров Николай Петрович, 1903 г. р.,
- Дроздов Константин Лаврентьевич, 1921 г. р.,
- Гачихин Владимир Васильевич, 1898 г. р.
- Архунов Мерзакирит, 1921 г. р
- Алунбаев Жулавек, 1910 (1898) г. р.
В настоящее время найдены родственники Кириллова, Коваля, Овечкина, Свежова и Сметанина. Поиски родных остальных солдат продолжаются. Подробнее информацию о погибших воинах можно узнать здесь.