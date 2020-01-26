«Арсенал» сыграл вничью с польской «Короной»
Матч завершился со счетом 1:1.
«Арсенал» сыграл контрольный матч с польской «Короной». Обе команды завершают сбор в Турции, и это наложило отпечаток на характер игры. Накопившаяся усталость не позволяла развивать высокие скорости, много было брака в передачах.
Счет в матче был открыл на 53-й минуте: Ткачев слева выполнил опасный прострел на нашего новичка Ковалева, но первым на мяче оказался Гардавски, срезавший его в собственные ворота.
«Арсенал» — «Корона» — 1:1
25 января. Турция. Кунду. Судьи Мустафа Легчу, Ахмед Демирш, Исмаил Демиржи (все — Анталья, Турция).
Гол: Гардавски (53, в свои ворота, 1:0), Цечарич (75, 1:1).
«Арсенал» (первый тайм): Левашов, Комбаров, Бауэр, Беляев, Володько, Ломовицкий, Банда, К. Кангва, Пантелеев, Громыко, Тудорие.
«Арсенал» (второй тайм): Левашов, Сокол, Денисов, Григалава, Альварес, Ковалев, Костадинов, Чаушич, Лесовой, Ткачев, Луценко.
«Корона»: Козел, Ковачевич, Гардавски, Спичала, Маркес (Гнятич, 76), Радин, Жубровски, Лиои, Арвеладзе (Теобальдс, 76), Пучко, Цечарич.
Предупреждения: Сокол (60), Жубровски (73).