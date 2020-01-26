«Арсенал» сыграл вничью с польской «Короной»

Фото пресс-службы "Арсенала".

«Арсенал» сыграл контрольный матч с польской «Короной». Обе команды завершают сбор в Турции, и это наложило отпечаток на характер игры. Накопившаяся усталость не позволяла развивать высокие скорости, много было брака в передачах.

Счет в матче был открыл на 53-й минуте: Ткачев слева выполнил опасный прострел на нашего новичка Ковалева, но первым на мяче оказался Гардавски, срезавший его в собственные ворота.

Отыгралась «Корона» на 75-й минуте — Цечарич пушечным ударом забил гол в ворота Левашова.

Следующий матч оружейники сыграют сегодня, 26 января, с командой «Младость» из Сербии. Начало игры в 17.00.

«Арсенал» — «Корона» — 1:1