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«Арсенал» сыграл вничью с польской «Короной»
Фото пресс-службы "Арсенала".

«Арсенал» сыграл вничью с польской «Короной»

Матч завершился со счетом 1:1.

«Арсенал» сыграл контрольный матч с польской «Короной». Обе команды завершают сбор в Турции, и это наложило отпечаток на характер игры. Накопившаяся усталость не позволяла развивать высокие скорости, много было брака в передачах.

Счет в матче был открыл на 53-й минуте: Ткачев слева выполнил опасный прострел на нашего новичка Ковалева, но первым на мяче оказался Гардавски, срезавший его в собственные ворота.

Отыгралась «Корона» на 75-й минуте — Цечарич пушечным ударом забил гол в ворота Левашова.
 
Следующий матч оружейники сыграют сегодня, 26 января, с командой «Младость» из Сербии. Начало игры в 17.00.
 

«Арсенал» — «Корона» — 1:1

25 января. Турция. Кунду. Судьи Мустафа Легчу, Ахмед Демирш, Исмаил Демиржи (все — Анталья, Турция).

Гол: Гардавски (53, в свои ворота, 1:0), Цечарич (75, 1:1).

«Арсенал» (первый тайм): Левашов, Комбаров, Бауэр, Беляев, Володько, Ломовицкий, Банда, К. Кангва, Пантелеев, Громыко, Тудорие.

«Арсенал» (второй тайм): Левашов, Сокол, Денисов, Григалава, Альварес, Ковалев, Костадинов, Чаушич, Лесовой, Ткачев, Луценко.

«Корона»: Козел, Ковачевич, Гардавски, Спичала, Маркес (Гнятич, 76), Радин, Жубровски, Лиои, Арвеладзе (Теобальдс, 76), Пучко, Цечарич.

Предупреждения: Сокол (60), Жубровски (73).

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:50 +1
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