Игрок молодежки «Арсенала» отправился на просмотр в «Порту»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Игрок молодежной команды «Арсенала» Даниил Хлусевич отправился на просмотр в португальский «Порту». Об этом пишет «Чемпионат».

Портал сообщает, что 18-летний футболист первые несколько дней будет работать со сверстниками, затем приступит к тренировкам со второй командой клуба. Если Хлусевич приглянется тренерам, он продолжит карьеру в Португалии в качестве арендованного игрока.

Отметим, что в текущем сезоне Даниил сыграл за молодежку «Арсенала» 18 матчей, забив при этом 8 голов.