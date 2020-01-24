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Игрок молодежки «Арсенала» отправился на просмотр в «Порту»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Игрок молодежки «Арсенала» отправился на просмотр в «Порту»

Об этом сообщает портал «Чемпионат».

Игрок молодежной команды «Арсенала» Даниил Хлусевич отправился на просмотр в португальский «Порту». Об этом пишет «Чемпионат».

Портал сообщает, что 18-летний футболист первые несколько дней будет работать со сверстниками, затем приступит к тренировкам со второй командой клуба. Если Хлусевич приглянется тренерам, он продолжит карьеру в Португалии в качестве арендованного игрока.

Отметим, что в текущем сезоне Даниил сыграл за молодежку «Арсенала» 18 матчей, забив при этом 8 голов.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:14 +2
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