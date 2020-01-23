В Платоновском парке состоялся молодежный праздник в честь Дня студента

Мероприятие проводилось в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».

В празднике приняло участие 10 команд от тульских вузов, а также актив «Молодой Гвардии Единой России», члены и сторонников партии.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя областной Думы Николай Воробьев поприветствовал гостей:

— Региональное отделение «Единой России» ежегодно вместе с нашей молодежью отмечает День российского студенчества. Мы все храним в памяти традиции этого замечательного праздника и организуем массовые мероприятия для ребят из тульских вузов. Сегодня «Студенческая тропа» объединила более 150 участников. Этот марафон проверяет физическую подготовку, но, прежде всего, конечно, сплоченность команд, их стремление к победе. И, безусловно, праздник помогает узнать историю студенческого движения, наших высших и средних специальных учебных заведений.

Секретарь Тульского городского отделения «Единой России», депутат Тульской городской думы Александр Швыков:

— Мы вспоминаем студенческую молодость как самое лучшее время, и, несмотря на прожитые годы, задор, энергия и оптимизм сопровождают насвсю жизнь. От души желаю вам успешного прохождения всех этапов соревнования и, конечно, победы! На студенческой тропе студентов ждали спортивные и интеллектуальные состязания, веселые конкурсы, организованные в формате игры по станциям. Преодолевая маршрут, юноши и девушки выполняли задания на ловкость, сплоченность и быстроту.

Командный дух участников прошел проверку в снежных боях, на лестницах-змейках, в «Лабиринте», «Колодце», «Бревне» и «Плоту», в забавном хоккее и различных головоломках. Кроме этого, все желающие могли принять участие в фотоконкурсе, разместив фотографии на своих страничках в социальных сетях.

Члены региональной партии «Единая Россия» организовали на территории праздника бесплатную фуд-зону с горячим безалкогольным глинтвейном, хот-догами и сэндвичами.

Команды и их болельщики получили заряд отличного настроения, а победители — памятные подарки от «Единой России», которые были торжественно вручены представителями партии.

Депутат Тульской областной Думы, член Регионального политсовета «Единой России» Дмитрий Афоничев:

— Уверен, что инициатива проводить молодежный праздник в канун Дня студента будет ежегодной. Желаю вам быть здоровыми и счастливыми, использовать все возможности для получения образования и саморазвития!

Депутат гордумы, куратор партийного проекта «Здоровое будущее» не территории Тулы Ирина Рублевская:

— Губернатор Тульской области объявил этот год Годом здоровья, и, наверное, правильно начинать его с такого замечательного спортивного мероприятия на свежем воздухе. Здоровье — это, прежде всего, ваши улыбки и ваша активность!

Мнения студентов

Студент 3 курса Тульского государственного технологического колледжа, Евгений Трусов:

— Несмотря на то, что сегодня погода холодная, наша команда рада принимать участие в этих соревнованиях. Конкурсы очень интересные, мы стараемся дружно проходить каждый этап. И хотели бы поблагодарить организаторов мероприятия за то, что предоставили нам такую возможность.

Социальный педагог Тульского областного медицинского колледжа, Марина Пашутина:

— Мы представляем волонтерское движение «Милосердие», которое базируется на базе колледжа более 10 лет. И сегодня самые активные студенты первого курса принимают участие в эстафетах. И я считаю, что такие мероприятия нужны и полезны, потому что помогают развивать физическую форму.

Руководитель аппарата Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», член Регионального политсовета партии «Единая Россия», Павел Астафьев: