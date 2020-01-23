новости
новости
Регистрация
В Платоновском парке состоялся молодежный праздник в честь Дня студента

В Платоновском парке состоялся молодежный праздник в честь Дня студента

23 января на территории Платоновского парка по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» прошел молодежный праздник «Студенческая тропа – 2020».

Мероприятие проводилось в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».

В празднике приняло участие 10 команд от тульских вузов, а также актив «Молодой Гвардии Единой России», члены и сторонников партии.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя областной Думы Николай Воробьев поприветствовал гостей:

— Региональное отделение «Единой России» ежегодно вместе с нашей молодежью отмечает День российского студенчества. Мы все храним в памяти традиции этого замечательного праздника и организуем массовые мероприятия для ребят из тульских вузов. Сегодня «Студенческая тропа» объединила более 150 участников. Этот марафон проверяет физическую подготовку, но, прежде всего, конечно, сплоченность команд, их стремление к победе. И, безусловно, праздник помогает узнать историю студенческого движения, наших высших и средних специальных учебных заведений.

Секретарь Тульского городского отделения «Единой России», депутат Тульской городской думы Александр Швыков:

— Мы вспоминаем студенческую молодость как самое лучшее время, и, несмотря на прожитые годы, задор, энергия и оптимизм сопровождают насвсю жизнь. От души желаю вам успешного прохождения всех этапов соревнования и, конечно, победы! На студенческой тропе студентов ждали спортивные и интеллектуальные состязания, веселые конкурсы, организованные в формате игры по станциям. Преодолевая маршрут, юноши и девушки выполняли задания на ловкость, сплоченность и быстроту.

Командный дух участников прошел проверку в снежных боях, на лестницах-змейках, в «Лабиринте», «Колодце», «Бревне» и «Плоту», в забавном хоккее и различных головоломках. Кроме этого, все желающие могли принять участие в фотоконкурсе, разместив фотографии на своих страничках в социальных сетях.

Члены региональной партии «Единая Россия» организовали на территории праздника бесплатную фуд-зону с горячим безалкогольным глинтвейном, хот-догами и сэндвичами.

Команды и их болельщики получили заряд отличного настроения, а победители — памятные подарки от «Единой России», которые были торжественно вручены представителями партии.

Депутат Тульской областной Думы, член Регионального политсовета «Единой России» Дмитрий Афоничев:

— Уверен, что инициатива проводить молодежный праздник в канун Дня студента будет ежегодной. Желаю вам быть здоровыми и счастливыми, использовать все возможности для получения образования и саморазвития!

Депутат гордумы, куратор партийного проекта «Здоровое будущее» не территории Тулы Ирина Рублевская:

— Губернатор Тульской области объявил этот год Годом здоровья, и, наверное, правильно начинать его с такого замечательного спортивного мероприятия на свежем воздухе. Здоровье — это, прежде всего, ваши улыбки и ваша активность!

Мнения студентов

Студент 3 курса Тульского государственного технологического колледжа, Евгений Трусов:

— Несмотря на то, что сегодня погода холодная, наша команда рада принимать участие в этих соревнованиях. Конкурсы очень интересные, мы стараемся дружно проходить каждый этап. И хотели бы поблагодарить организаторов мероприятия за то, что предоставили нам такую возможность.

Социальный педагог Тульского областного медицинского колледжа, Марина Пашутина:

— Мы представляем волонтерское движение «Милосердие», которое базируется на базе колледжа более 10 лет. И сегодня самые активные студенты первого курса принимают участие в эстафетах. И я считаю, что такие мероприятия нужны и полезны, потому что помогают развивать физическую форму.

Руководитель аппарата Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», член Регионального политсовета партии «Единая Россия», Павел Астафьев:

Павел Астафьев

— Наша команда показала отличный результат, заняв первое место. Мы победили, благодаря слаженной работе дружного коллектива. Спасибо всем организаторам за возможность поучаствовать.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 12:24
Другие статьи по темам
Место
ТулаПлатоновский парк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Игрок молодежки «Арсенала» отправился на просмотр в «Порту»
Игрок молодежки «Арсенала» отправился на просмотр в «Порту»
В Туле на ул. Советской грузовик врезался в трамвай
В Туле на ул. Советской грузовик врезался в трамвай
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.