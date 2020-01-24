В Алексине инспекторы ДПС устроили погоню за пьяным водителем BMW

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

23 января примерно в 21.40 в Алексине на улице Строителей экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль BMW. Инспекторы решили остановить машину для проверки, однако водитель проигнорировал требование гаишников и попытался скрыться.

– Полицейские проследовали за водителем в попутном направлении с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, при этом неоднократно повторяя требование об остановке. В результате преследования транспортное средство было остановлено. Никто не пострадал, — уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полицейские выяснили, что за рулем BMW находился местный 45-летний житель, который был в состоянии алкогольного опьянения (0,343 мг/л).



На нарушителя составили административные материалы по ст. 12.8 ч. 1, и ст. 12.25 ч. 2 КоАП РФ за езду за рулем в состоянии опьянения и отказ выполнить законное требование сотрудников ГИБДД об остановке.

Отметим, что буквально на днях похожая ситуация произошла в Волово. Пьяная многодетная мать на «Фольксвагене» пыталась уйти от погони ДПС. Женщину в итоге задержали. В машине на переднем сиденье находился 8-летний ребенок.