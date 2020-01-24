новости
новости
Регистрация
В Алексине инспекторы ДПС устроили погоню за пьяным водителем BMW
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Алексине инспекторы ДПС устроили погоню за пьяным водителем BMW

На нарушителя составили административные протоколы.

23 января примерно в 21.40 в Алексине на улице Строителей экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль BMW. Инспекторы решили остановить машину для проверки, однако водитель проигнорировал требование гаишников и попытался скрыться.

– Полицейские проследовали за водителем в попутном направлении с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, при этом неоднократно повторяя требование об остановке. В результате преследования транспортное средство было остановлено. Никто не пострадал, — уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полицейские выяснили, что за рулем BMW находился местный 45-летний житель, который был в состоянии алкогольного опьянения (0,343 мг/л).

На нарушителя составили административные материалы по ст. 12.8 ч. 1, и ст. 12.25 ч. 2 КоАП РФ за езду за рулем в состоянии опьянения и отказ выполнить законное требование сотрудников ГИБДД об остановке.

Отметим, что буквально на днях похожая ситуация произошла в Волово. Пьяная многодетная мать на «Фольксвагене» пыталась уйти от погони ДПС. Женщину в итоге задержали. В машине на переднем сиденье находился 8-летний ребенок.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:34 +6
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьАлексин
Прочее
пьяный водительпогоня ДПС

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульское отделение Сбербанка провело лекцию для студентов «Как стать финансово грамотным человеком»
Тульское отделение Сбербанка провело лекцию для студентов «Как стать финансово грамотным человеком»
Игрок молодежки «Арсенала» отправился на просмотр в «Порту»
Игрок молодежки «Арсенала» отправился на просмотр в «Порту»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.