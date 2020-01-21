«Тулица» приглашает болельщиков на домашние матчи

В Туле состоится пятый тур регулярного чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А».



«Тулице» предстоит сыграть с «Уралочкой-2-УрГЭУ», «Тюменью-ТюмГУ». Примечательно, что молодежная команда из Екатеринбурга прибудет на тур с мэтром российского волейбола — легендарным Николаем Васильевичем Карполем.



Как сообщает пресс-служба тульского клуба, во многом этот тур будет решающий, т. к. параллельно, в Липецке сойдутся в очных поединках команды, занимающие 1,2 и 3-е места на данный момент. Это клубы из Липецка, Нижнего Новгорода и Череповца. Итоги 5-го тура наверняка максимально повлияют на распределение мест в предварительном этапе.

В Туле матчи состоятся в манеже «Арсенала». Вход свободный!

расписание

23 января:

16.00 — «ЮЗГУ-Атом»: «Тюмень-ТюмГУ»

18.30 — «Тулица»: «Уралочка-2-УрГЭУ»



24 января:

16.00 — «ЮЗГУ-Атом»: «Уралочка-2-УрГЭУ»

18.30 — «Тюмень-ТюмГУ»: «Тулица»



25 января:

16.00 — «Тюмень-ТюмГУ»: «ЮЗГУ-Атом»

18.30 — «Уралочка-2-УрГЭУ»: «Тулица»



26 января:

16.00 — «Уралочка-2-УрГЭУ»: «ЮЗГУ-Атом»

18.30 — «Тулица»: «Тюмень-ТюмГУ»