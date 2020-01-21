новости
новости
Регистрация
«Тулица» приглашает болельщиков на домашние матчи

«Тулица» приглашает болельщиков на домашние матчи

Пятый тур Высшей лиги «А» по волейболу состоится в Туле с 23 по 26 января.

В Туле состоится пятый тур регулярного чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А».

«Тулице» предстоит сыграть с «Уралочкой-2-УрГЭУ», «Тюменью-ТюмГУ». Примечательно, что молодежная команда из Екатеринбурга прибудет на тур с мэтром российского волейбола — легендарным Николаем Васильевичем Карполем.

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, во многом этот тур будет решающий, т. к. параллельно, в Липецке сойдутся в очных поединках команды, занимающие 1,2 и 3-е места на данный момент. Это клубы из Липецка, Нижнего Новгорода и Череповца. Итоги 5-го тура наверняка максимально повлияют на распределение мест в предварительном этапе.

В Туле матчи состоятся в манеже «Арсенала». Вход свободный!

расписание

23 января:

16.00 — «ЮЗГУ-Атом»: «Тюмень-ТюмГУ»
18.30 — «Тулица»: «Уралочка-2-УрГЭУ»

24 января:

16.00 — «ЮЗГУ-Атом»: «Уралочка-2-УрГЭУ»
18.30 — «Тюмень-ТюмГУ»: «Тулица»

25 января:

16.00 — «Тюмень-ТюмГУ»: «ЮЗГУ-Атом»
18.30 — «Уралочка-2-УрГЭУ»: «Тулица»

26 января:

16.00 — «Уралочка-2-УрГЭУ»: «ЮЗГУ-Атом»
18.30 — «Тулица»: «Тюмень-ТюмГУ»

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:31 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тулицаволейболдомашний тур

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области пьяная многодетная мать на «Фольксвагене» пыталась уйти от погони ДПС
В Тульской области пьяная многодетная мать на «Фольксвагене» пыталась уйти от погони ДПС
Покупайте билеты с 30% скидкой на спектакль «Суперstars» с Олесей Железняк
Покупайте билеты с 30% скидкой на спектакль «Суперstars» с Олесей Железняк
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.