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В Тульской области пьяная многодетная мать на «Фольксвагене» пыталась уйти от погони ДПС
Фото из архива Myslo.

В Тульской области пьяная многодетная мать на «Фольксвагене» пыталась уйти от погони ДПС

На переднем пассажирском сиденье без специального детского удерживающего устройства находился 8-летний ребенок.

В УГИБДД по Тульской области рассказали о происшествии, которое случилось 19 января примерно в 22.00 в Волово. На улице Ленина при осуществлении контроля и надзора за дорожным движением экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль «Фольксваген», водитель которого вел себя подозрительно.
 
Инспекторы решили остановить машину для проверки, однако автолюбитель проигнорировал законное требование сотрудников ГИБДД и попытался скрыться.
 
– Экипаж ДПС проследовал за водителем в попутном направлении с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, при этом неоднократно повторяя требование об остановке, — сообщает УГИБДД по Тульской области.
 
В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что за рулем «Фольксвагена» находилась 29-летняя женщина, многодетная мама. Она была в состоянии алкогольного опьянения (0,343 мг/л).
 
Помимо водителя в салоне машины
на переднем пассажирском сиденье без специального детского удерживающего устройства
находился 8-летний ребенок.
На горе-мать были составлены административные материалы по ст. 12.8 ч. 1, ст. 12.25 ч. 2, ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ (за езду за рулем в состоянии опьянения, отказ выполнить законное требование сотрудников ГИБДД об остановке, нарушение правил перевозки детей).
 
Транспортное средство было задержано и помещено на специализированную стоянку.
 
Напомним, что подобная история случилась в Дубне 2 июля 2019 года. Участницей скандала также стала многодетная мать, которая пыталась уйти от погони сотрудников ГИБДД. Женщина была за рулем в состоянии алкогольного опьянения, при этом в салоне транспортного средства находился ребенок. Нарушительница так увлеклась уходом от погони, что сбила полицейского.
 
Итог истории таков: ей дали 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Подробности здесь.
 
 

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области в очередной раз напоминают автолюбителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения, а тем более перевозить в данном состоянии несовершеннолетних пассажиров!

Водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.
 
В случае же повторного подобного нарушения автолюбителя ждет уголовное наказание в виде штрафа, исправительных работ или лишения свободы.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:39 +8
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