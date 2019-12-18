Игорь Черевченко, главный тренер «Арсенала»: «Ругать команду – право болельщиков»
Об итогах осенней части чемпионата и перспективах на весну мы поговорили с главным тренером «Арсенала Игорем Черевченко.
Футбол грустен без болельщиков
– Игорь Геннадьевич, на зимний перерыв «Арсенал» ушел на шестом месте. Можно признать итоги первой части чемпионата успешными?
– Были и хорошие отрезки, и плохие. В результате остались на шестом месте. Это хороший результат, я доволен. В конце года по игре неплохо выглядели.
– Хотя начали-то очень неоптимистично.
– Во-первых, ушла большая группа футболистов, которые в том сезоне определяли игру. Постепенно, в процессе чемпионата, пришедшие футболисты и те, которые остались, наигрывали связи – на тренировках, через матчи. Это не оправдание, просто констатация факта.
– Но два матча с «Нефтчи» все равно стоят особняком. Что все-таки случилось?
– Мы оказались не готовы к еврокубкам. Не успели подготовиться, потому что было только три недели. Плюс с давлением не справились. Очень много разговоров ходило перед этими играми. У всех бывают неудачи. Не мы первые, не мы последние.
– Перед «Арсеналом» сейчас стоит задача вернуться в еврокубки?
Нынешнее шестое место к этому располагает.
– Любой тренер хочет, чтобы его команда была как можно выше. Сейчас задача выигрывать в каждой игре, радовать болельщиков. Будем хорошо работать – будут результаты.
– Болельщики в этом году не только радовались, на разных этапах чемпионата много разных мнений высказывали о вас и о команде в соцсетях.
– Это их право – ругать. Болельщики должны высказывать свое мнение. Это тоже иногда команду встряхивает. Но в трудные моменты они всегда были с нами, не бросали.
– Как тренер Вы ощущаете, что поддержка трибун действительно влияет на результат, на игру?
– Конечно, болельщики всегда гонят команду вперед. Сколько таких матчей было, когда у команды крылья появлялись оттого, что трибуны шумели, призывали атаковать. Футбол без болельщиков грустный становится.
Шамов заслужил свой шанс
– Еще одна больная тема – пенальти. Тут и два незабитых 11-метровых в матче с «Сочи», и неудача в кубковой игре с «Уралом»...
– Просто это лотерея. В финале чемпионата мира не забивают. Иногда проблема в игроке, иногда в том, что хорошо сыграл вратарь. А вообще пенальти должен бить тот, кто уверен в себе. Лесовой в матче с «Уралом» мне сказал, что будет бить, и пробил очень уверенно.
– Он входит в число штатных пенальтистов?
– На сегодня у нас их три.
– Ломовицкий, Луценко, Лесовой?
– Да на самом деле многие могут хорошо пробить – Бауэр, Альварес. Ткачев с «Уралом» хорошо исполнил, но в штангу попал.
– Ломовицкий в конце сезона неожиданно начинал матч на скамейке запасных. Вы его держали на усиление или по каким-то другим причинам?
– Первое – это на усиление. Кроме того мы поменяли игровую схему. Ему нужно было время, чтобы привыкнуть, он не играл раньше на этой позиции.
– Для Вас было удивительно, что Луценко вдруг так раззабивался по осени?
– Он и в «Динамо» когда выступал, в каждой игре имел хорошие моменты.
– Вот только забивать начал в «Арсенале».
– Это же хорошо.
– Как решились на то, чтобы в разгар чемпионата сменить вдруг вратаря? Вроде бы ничто этого не предвещало.
– Шамов и на предсезонке неплохо выглядел. Ему надо было дать шанс, он его заслужил. Все видели, как Шамов работает на тренировках. Плюс в этот момент у нас пошли неудачные игры, надо было что-то менять.
– Обратный пример – многим болельщикам очень понравился летом Банда. Казалось, вот он-то быстро станет игроком основы.
– И Банда и Кингс Кангва – молодые игроки. На них особой надежды не было, что сразу заиграют. Это и возраст, и требования в новой команде немного другие.
– То есть это игроки на перспективу?
– Да. Нужен еще год, может, полтора.
– Кандидатов на расставание конечно не озвучите?
– Нет.
– Ну хорошо – список этот большой?
– Небольшой.
– Четыре-пять фамилий?
– Примерно так.
– Какие надежды возлагаете на белорусов Ковалева и Громыко, которые приходят сейчас из солигорского «Шахтера»?
– Сборы покажут. До марта время еще есть. Я все это время был на связи с их главным тренером. Плюс за сборную они себя хорошо проявляли, играя с такими командами, как сборная Германии. Неплохо выглядели. Мы на них возлагаем надежды.
– Кроме белорусов еще кого-то ждете зимой?
– Пока разговариваем. Хотелось бы.
Об отставке речи не шло
– Где проведете отпуск?
– В Москве.
– То есть никуда не поедете?
– Это футболистам можно, у них год непростой был. А мне далеко уезжать нельзя.
– У Вас тоже ведь год выдался непростой. После поражения от «Урала» вообще заговорили о Вашей вероятной отставке.
– Не знаю, откуда эти разговоры возникли. Я их не слышал.
– А у Вас после всех этих проигрышей мысли такие были?
– Вы хотите, чтобы я проявил слабость? Я не такой человек. А во-вторых, это руководство решает.
– То есть в профессии тренера это еще и умение терпеть?
– Самое главное. Раньше времени нельзя руки складывать. Когда бы почувствовал, что не получается, я бы сам ушел. Так-то все нормально было. Кто нас по игре явно победил?
– После «Урала» мы вдруг увидели другой «Арсенал». Победы над топ-клубами не выглядели случайностью. Как Вам удалось так встряхнуть команду?
– Мы же работаем над этим, разговариваем с футболистами. Делали все, чтобы они были уверены в своих силах, чувствовали, что могут обыграть любую команду.
– А еще писали, что в отставку Вас, в связи с большим количеством поражений, уже готов отправить президент клуба. Вы это ощущали?
– Ничего такого вообще не было. Наоборот, всегда чувствовал поддержку Гурама Захаровича.
– В чем она выражалась?
– Он приезжал в Тулу, мы с ним разговаривали. Поддерживал и меня лично, и команду. Это вы, может, больше знаете об этой ситуации.
– Я тоже не знаю. Поэтому Вас и спрашиваю.
– А я тем более. Интернет не читаю.
– С губернатором часто общаетесь? Алексей Геннадьевич ведь проявляет искренний интерес к делам команды.
– Его поддержку мы чувствуем. Алексей Геннадьевич интересуется командой не на словах, а на деле. Не каждый губернатор приезжает на матчи. Вы сами видели, как болельщики приветствуют, когда объявляют, что он на стадионе. Иногда после каких-то матчей звонит по телефону, поздравляет. Конечно, все это происходит нечасто – у него достаточно и других дел.
– У Вас контракт заканчивается в конце сезона. Почему такой короткий срок?
– Я люблю так. А зачем долгосрочные контракты?
– Как зачем? Стабильность. И потом просто так не уволишь, а в случае чего – неустойка.
– Я не такой. Когда почувствую, что надо уйти, сам уйду.
– Но желание продлить контракт есть?
– Поживем – увидим. До лета времени еще много.
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