В Туле разыграли «Кубок ТНБ» по каратэ

Фото предоставлено организаторами.

По итогам соревнований тройку лидеров составили спортсмены из Тулы, Москвы и Серпухова.

29 декабря в Туле в спортивном комплексе «Новое поколение» состоялся межрегиональный турнир по каратэ (WKU) «Кубок ТНБ». На четырех татами соревнования прошли в двух дисциплинах: кумитэ (свободные поединки) и соревнования на силу удара.

По итогам турнира тройку лидеров составили спортсмены из Тулы, Москвы и Серпухова.

Всего в копилке тульских спортсменов 51 медаль: 21 золотая, 18 серебряных и 12 бронзовых.

Лучшими в своих категориях стали: Виктория Новикова, Маргарита Новикова, Серафима Рыжова, Анастасия Батовкина, Дарья Кувшинова, Вадим Чепелёв, Михаил Носов, Артур Иванов, Вадим Пестов, Дмитрий Чунаев, Егор Иванов, Артем Чолаку, Павел Королев, Максим Клименко, Артем Привиденцев, Павел Дяблов, Артем Назаров, Николай Носов, Алексей Мишкин, Глеб Свиридкин, Кирилл Клименко.

Организацию и проведение данных соревнований взяла на себя Детско-юношеская спортивная федерация каратэ Тульской области и клуб каратэ-до «Чемпион» под руководством Григория Суворинова.