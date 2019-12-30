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В Тульской области ожидаются сильный ветер и метель
Фото из архива Myslo.

В Тульской области ожидаются сильный ветер и метель

На дорогах местами гололедица.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие пару часов в регионе усилится юго-западный ветер, порывы могут достигнуть 12-17 м/с. Также ожидается метель, на дорогах местами гололедица, снежные заносы. Такая погода сохранится до ночи.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций,
  • находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
  • избегайте деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи).

При гололедице пешеходам стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движений и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах.

По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, а также мест с наклонной поверхностью.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:03 +1
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