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В Тульской области пьяный водитель сбил мужчину на глазах у семьи: виновник наказан
Фото УГИБДД по Тульской области. Фото с места происшествия.

В Тульской области пьяный водитель сбил мужчину на глазах у семьи: виновник наказан

Суд вынес приговор по этому делу.

Одоевский районный суд вынес приговор 21-летнему молодому человеку, обвиняемому в пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе судебного следствия установлено, что 17 августа 2019 года парень, управляя автомобилем ВАЗ-21043, совершил ДТП в поселке Одоев. Молодой человек был пьян (0,65 мг/л), к тому же не имел прав на управление транспортными средствами.

Как доказало следствие, водитель пренебрег скоростным режимом и, выехав за разделительную полосу, сбил мужчину, после чего с места происшествия скрылся.

ДТП произошло на глазах у супруги пешехода и его четырех несовершеннолетних детей. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также молодой человек лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

По решению суда в счет компенсации морального вреда с осужденного подлежит взысканию денежная сумму в размере 1 млн руб. Приговор в законную силу не вступил. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:10 +5
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