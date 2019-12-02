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В Туле определили победителей ноябрьского этапа Детской шахматной лиги
Фото предоставлено организаторами.

В Туле определили победителей ноябрьского этапа Детской шахматной лиги

Ребята получили призы.

В заключительном турнире третьего этапа Детской шахматной лиги был установлен рекорд посещаемости — за призовые места боролись 19 участников.

По итогам турнира первое место с максимальным результатом 7 очков из 7 возможных занял Егор Павлов (Киреевск). Второе место с результатом 5 очков занял Максим Никонов (Болохово), третьей стала одна из сильнейших девочек нашего города и области — Надежда Фёдорова, набрав 4,5 очка.

Такое же количество очков набрали Михаил Макаров и Михаил Ивасюк, но дополнительные показатели вывели на третье место именно Надежду. За попадание в призовую тройку в турнире спортсмены получили грамоты, денежные призы и шахматные книги.

Далее награждались уже участники, набравшие большее количество баллов за весь этап. По итогам четырех турниров лучшим стал Егор Павлов, набравший 42 зачетных балла из 50 возможных. Второе место уже который этап подряд занимает Михаил Макаров с результатом 30 баллов. И третье место с 28 зачетными баллами завоевал Максим Абросимов, обогнавший Надежду Фёдорову, занявшую в итоге четвертое место, всего лишь на 2 балла.

Всех желающих приглашают поучаствовать в заключительном этапе 2019 года. Подробнее о турнире смотрите информацию здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:42 +2
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