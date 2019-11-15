«Тулица» на выезде обыграла ВК «Импульс»

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

14 ноября для «Тулицы» состоялась первая игра второго тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А». В Волгодонске Ростовской области наша команда встретилась с местным «Импульсом».



Тулячки уверенно выиграли два сета, однако в третьей партии, допустив ряд досадных ошибок, «Тулица» не смогла одолеть хозяек, уступив со счетом 19:25. Тем не менее девчонки быстро пришли в себя и довели матч до логического завершения. Счет — 3:1 (25:18, 25:11, 19:25, 25:10) в нашу пользу.



Сегодня, 15 ноября, в 17.00 состоится вторая игра тура. «Тулица» сразится с ВК «Липецк». Официальную трансляцию матча смотрите здесь.