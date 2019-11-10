Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус»

В Туле в спорткомплексе «Новое поколение» проходит Чемпионат России по баскетболу. В домашнем матче туляки одержали уверенную победу.

Если вспомнить прошлогодние матчи с БК «Эльбрус» (Черкесск), то тогда на лицо был недонастрой со стороны наших игроков и «Арсеналу» пришлось вымучивать свои победы. В этот раз же всё было по другому.

Буквально с первых секунд наши парни показали что настроены решительно и не стали откладывать дело в долгий ящик: первая атака, первая дальняя попытка и тут же первый реализованный бросок — Андрей Кузёмкин сразу выводит Арсенал вперёд на шестой секунде игры. Пропустив ответку гостей тут же Павел Сизов отвечает им из дали. И так, не сбавляя оборотов и прошла вся первая половина игры.

«Арсенал» уверенно раз за разом атаковал и результативно свои атаки завершал, при этом не давая Эльбрусу разгуляться. Ну, а счёт красноречиво говорил о том что происходило на паркете — 59:33 горело на табло к большому перерыву. В защиту гостей можно сказать то, что, как это часто бывает в этой лиге, приехали они на игру урезанным составом из восьми человек.

Сделав результат в первой половине, вторую у наши играли уже по счёту, хотя оправдать 37 очков, пропущенные в четвертой четверти этим нельзя и скорее всего на послематчевом собрании за такую расслабленость игроками по полной прилетело от тренерского штаба. Но хотя бы в атаке наши парни не филонили и наконец-то смогли порадовать зрителей первой сотней в этом сезоне.

Каждый, кто из тульской команды выходил на площадку, отметился набранными очками. Самым результативным традиционно стал Павел Сизов, набравший 27 очков и добавивший к ним 7 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

Дмитрий Рытенко отметился дабл-даблом: из 15 очков и 10 подборов, добавивший ко всему 3 передачи, 3 перехвата и 1 блокшот. Так же отметим Андрея Кузёмкина, набравшего 14 очков.

В эти минуты проходит повторный матч.