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Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус»

Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус»

Субботняя встреча БК «Арсенал» (Тула) — БК «Эльбрус» (Черкесск): 106:97 (30:16, 29:17, 18:27, 29:37)

В Туле в спорткомплексе «Новое поколение» проходит Чемпионат России по баскетболу. В домашнем матче туляки одержали уверенную победу.

Если вспомнить прошлогодние матчи с БК «Эльбрус» (Черкесск), то тогда на лицо был недонастрой со стороны наших игроков и «Арсеналу» пришлось вымучивать свои победы. В этот раз же всё было по другому.

Буквально с первых секунд наши парни показали что настроены решительно и не стали откладывать дело в долгий ящик: первая атака, первая дальняя попытка и тут же первый реализованный бросок — Андрей Кузёмкин сразу выводит Арсенал вперёд на шестой секунде игры. Пропустив ответку гостей тут же Павел Сизов отвечает им из дали. И так, не сбавляя оборотов и прошла вся первая половина игры.

«Арсенал» уверенно раз за разом атаковал и результативно свои атаки завершал, при этом не давая Эльбрусу разгуляться. Ну, а счёт красноречиво говорил о том что происходило на паркете — 59:33 горело на табло к большому перерыву. В защиту гостей можно сказать то, что, как это часто бывает в этой лиге, приехали они на игру урезанным составом из восьми человек.

Сделав результат в первой половине, вторую у наши играли уже по счёту, хотя оправдать 37 очков, пропущенные в четвертой четверти этим нельзя и скорее всего на послематчевом собрании за такую расслабленость игроками по полной прилетело от тренерского штаба. Но хотя бы в атаке наши парни не филонили и наконец-то смогли порадовать зрителей первой сотней в этом сезоне.

Каждый, кто из тульской команды выходил на площадку, отметился набранными очками. Самым результативным традиционно стал Павел Сизов, набравший 27 очков и добавивший к ним 7 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

Дмитрий Рытенко отметился дабл-даблом: из 15 очков и 10 подборов, добавивший ко всему 3 передачи, 3 перехвата и 1 блокшот. Так же отметим Андрея Кузёмкина, набравшего 14 очков.

В эти минуты проходит повторный матч.

Галерея
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 1
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 2
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 3
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 4
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 5
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 6
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 7
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 8
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 9
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 10
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 11
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 12
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 13
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 14
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 15
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 16
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 17
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 18
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 19
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 20
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 21
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 22
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 23
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 24
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 25
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 26
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 27
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 28
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 29
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 30
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 31
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 32
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 33
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 34
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 35
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 36
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 37
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 38
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 39
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 40
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 41
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 42
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 43
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 44
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 45
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 46
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 47
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 48
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 49
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 50
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 51
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 52
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 53
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 54
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 55
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 56
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 57
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 58
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 59
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 60
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 61
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 62
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 63
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 64
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 65
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 66
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 67
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 68
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 69
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 70
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 71
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 72
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 73
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 74
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 75
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 76
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 77
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 78
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 79
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 80
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус», Фото: 81
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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