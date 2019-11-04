Турнир «Тульские надежды»: легкоатлеты открыли зимний сезон

Соревнования «Тульские надежды» уже традиционно открывают зимний сезон. На турнир, который состоялся в манеже стадиона «Арсенал», съехалось около 400 спортсменов не только из нашего региона, но и из других областей.

Четыре возрастные категории легкоатлетов соревновались на дистанциях 60, 200, 400, 800, 1000 метров.

Президент Тульской областной Федерации легкой атлетики Владимир Аллахвердян рассказал:

Владимир Аллахвердян – На соревнованиях «Тульские надежды» мы смотрим, кто на что способен. Впереди у легкоатлетов межрегиональные старты, международные соревнования, которые состоятся в Бресте.

Владимир Эрнестович также подвел итоги турнира для молодых спортсменов — «Шиповки юных»:

– Для многих регионов завоевать одну-две медали — это очень серьезно. А у нас их 11! Во всех эстафетах тульские спортсмены завоевали призовые места. Многие ребята, которые уже по возрасту вышли из «Шиповки юных», успешно выступают на первенствах ЦФО, России. Потихоньку готовится смена. Ждем, что скоро начнется проектирование и строительство нового манежа. Сейчас условия подготовки оставляют желать лучшего, но мы всё равно стараемся.

Президент Федерации рассказал, как дела у наших взрослых спортсменов. Их по-прежнему не допускают к международным стартам.

– Сейчас ситуация совершенно в меньшей степени зависит от легкоатлетов. Пока спортсменов допускают только в индивидуальном порядке. Конечно, это большой удар по нашему спорту. Тульские спортсмены тоже пострадали. Екатерина Реньжина уже четыре года не участвует в международных соревнованиях, Саша Ефимов мог бы в них участвовать, Владислав Шемулинкин. Ребята подали заявки, но полгода уже по ним нет ответов. Ждем.

Пока старшие легкоатлеты ждут шанса, чтобы блеснуть на международных турнирах, младшие оттачивают свое мастерство на всех доступных всероссийских соревнованиях.

13-летняя Дарья Грызлова вернулась с «Шиповки юных» победительницей в эстафетном беге:

– В эстафете мы с девочками заняли первое место. 60 метров я пробежала на свой рекорд — по электронике у меня 8,34 с. Своим результатом довольна. На «Тульских надеждах» буду бежать 200 метров, хочу улучшить свой результат. Соперницы здесь сильные, думаю, что победить можно за счет боевого настроя. Для меня важно получать медали! Я хочу достичь серьезных успехов в легкой атлетике и участвовать в престижных соревнованиях.

А эту колоритную пару нельзя не заметить! 12-летние близняшки Вера и Соня Зыряновы пришли поучаствовать в «Тульских надеждах», чтобы победить:

– Мы вместе пришли в легкую атлетику несколько лет назад, но пока еще ничего не выигрывали. Мечтаем завоевать кубок или медаль! Наша коронная дистанция — 200 метров. У нас результаты примерно одинаковые. Вместе тренируемся, участвуем в соревнованиях. А еще мы занимаемся в художественной школе.

результаты

60 м (2003-2004 г. р.)

1. Леонид Жуков — 6,9 с

2. Яков Никулин — 7,1 с

3. Михаил Шахнюк — 7,15 с



1. Полина Зяблова — 7,8 с

2. Анастасия Смирнова — 7,9 с

3. Дарья Кошелева — 8,0 с

60 м (2002 г. р. и старше)

1. Степан Азаров — 6,85 с

2. Иван Костриков — 6,9 с

3. Константин Миллер — 6,95 с



1. Анастасия Котельникова – 7,53 с

2. Фатима Магомедова – 7,6 с

3. Анастасия Рейборак – 8,1 с

200 м (2003-2004 г. р.)

1. Даниил Брыковский — 23,7 с

2. Павел Мамичев — 24,2 с

3. Александр Синяев – 24,3 с



1. Анастасия Макарова — 27,3 с

2. Анастасия Землякова — 27,5 с

3. Софья Барковская – 28,0 с

200 м (2002 г. р. и старше)

1. Андрей Селезнев — 23,8 с

2. Максим Карпов — 23,82 с

3. Илья Кучеров — 24,0 с



1. Лидия Старцева — 27,3 с

2. Лада Туркина – 28,0 с

3. Ксения Кудряшова — 28,1 с

400 м (2003-2004 г. р.)

1. Никита Еремин — 52,8 с

2. Артем Голубков — 53,1 с

3. Никита Янтиков — 54,0 с



1. Анастасия Клименко — 1.04,1 с

2. Александра Владыкина — 1,05,2 с

3. Екатерина Кулаковская — 1.05,4 с

400 м (2002 г. р и старше)

1. Антон Сигушин — 54,1 с

2. Вячеслав Назаров — 54,4 с

3. Максим Полухин – 54,8 с

1000 м (2003-2004 г. р)

1. Максим Сторожук — 2.45,9 с

2. Степан Захаров — 2.46,3 с

3. Михаил Панин — 2.53,8 с



1. Ольга Чугунова — 3.05,4 с

2. Елизавета Слепцова — 3.07,2 с

3. Ирина Родина 3,19,0 с

1000 м (2002 г. р. и старше)

1. Иван Бисеров — 2.37,4 с

2. Илья Самошин — 2.38,5 с

3. Евгений Дюжиков — 2.40,4 с



1. Дарья Дашкевич – 3.24,0 с

2. Марина Левшина — 3.31,5 с

3. Анастасия Движкова — 3,53,1 с

Эстафетный бег 200 м x 150 м x 200 м

(2003-2004 г. р.)

1. Л. Жуков, М. Шахнюк, Д. Брыковский — 1.09,5 с

2. П. Мамичев, Д. Асанов, И. Ведерников – 1.11,6 с

3. Я. Никулин, И. Бобриков, М. Полухин – 1.12,6 с



1. С. Барковская, А. Смирнова, Е. Кулаковская – 1.22,1 с

2. А. Клименко, А. Серегина, А. Владыкина — 1.22,2 с

3. В. Бритарева, Д. Юркина, А. Макарова – 1.22,6 с

2002 г. р. и старше

1. Н. Еремин, А. Рожнов, А. Селезнев — 1.09,2 с

2. М. Карпов, И. Кучеров, С. Азаров – 1.10,5 с

3. А. Голубков, Д. Магомедов, А. Авдеев – 1.12,0 с



1. Ф. Магомедова, А. Баева, Л. Старцева — 1.19,6 с

2. Д. Долгова, Е. Гаврилова, К. Кудряшова — 1.21,3 с

3. О. Чугунова, А. Хрулева, Д. Дашкевич — 1.22,0 с