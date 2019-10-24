В Туле юные футболисты сыграли в турнире, посвященном юбилею вратаря Льва Яшина

Вадим Федин, лучший игрок турнира:

- Очень понравился турнир. Не ожидал, что стану лучшим футболистом, для меня это первый такой приз, надеюсь, что не последний.

После турнира Михаил Левашов дал эксклюзивное интервью корреспонденту Myslo.

- Идея проведения такого турнира замечательная. Хорошо, что она реализовалась в жизнь. Конечно, можно сделать такие соревнования традиционными и проводить каждый год. Можно приглашать больше команд. Думаю, вратари и тренеры «Арсенала» будут рады пообщаться с детьми.

Я ребятам сказал, что на этом турнире вратари должны проявить себя в лучшем свете, сделать больше красивых сейвов, выручать своих футболистов… Полевые игроки тоже должны показать свои лучшие качества.

Каждый раз удивляюсь, что ребята уже в юном возрасте показывают такую технику, качество исполнения ударов, подсказывают друг другу на поле, выкладываются по полной. Это видно со стороны. Восхищаюсь ребятами. Молодцы, стараются!

— Михаил, как считаете, какими качествами должен обладать вратарь, чтобы достичь таких же успехов, как Лев Яшин?

- Здесь нет определенного рецепта. Все мы знаем, что Лев Иванович был новатором в нашем деле, много придумал своих «фишек»: вбрасывать мяч рукой, двигаться по штрафной, выходить из нее, подсказывать. Это всё было в его эпоху. Он закладывал азы современной вратарской игры.

Конечно, сейчас уже сложнее что-то новое придумывать. Чтобы добиться успехов, нужно большое трудолюбие, работоспособность, физические данные должны соответствовать работе в воротах. Еще нужна смелость, чтобы не бояться мяча, не бояться идти встык, быть сконцентрированным все 90 минут, руководить своими защитниками.

— Как считаете, со временем роль вратаря на поле поменялась? К нему появилось больше требований?

- Давно уже известно, что вратарь — это полкоманды. Конечно, в футболе от уверенности голкипера много чего зависит, в том числе и уверенность всей команды. Футболисты должны друг друга держать в тонусе, а вратарь должен подсказывать больше всех, потому что он видит всё со стороны.

— Кто из современных голкиперов для вас эталон?

- В каждом поколении было много замечательных вратарей и в России, и за рубежом. Я рос в 90-е, всегда восхищался игрой Эдвина ван дер Сара, Оливера Кана. Мне нравилась его харизма, как он с львиным рыком играет в воротах, но я был скромнее его. Сейчас очень много классных вратарей в Германии, Испании.