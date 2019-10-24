В Туле юные футболисты сыграли в турнире, посвященном юбилею вратаря Льва Яшина
Соревнования состоялись на стадионе «Металлург».
23 октября юные футболисты приняли участие в детском турнире, посвященном юбилею легендарного отечественного вратаря Льва Яшина.
Открытие соревнований на стадионе «Металлург» началось с увлекательного рассказа ведущего о жизни и главных спортивных победах Льва Ивановича, а многие мальчишки уверенно отвечали на вопросы о великом вратаре.
Участников соревнований приветствовали действующие голкиперы «Арсенала» Артур Нигматуллин, Егор Шамов и Михаил Левашов.
Егор Шамов обратился к ребятам:
- В детстве отец мне всегда приводил Льва Яшина в пример. Хотелось быть на него похожим. Хорошо, что наш клуб проводит такой турнир, мы прививаем ребятам не только любовь к футболу, но и знакомим их с великими игроками, которые навсегда вписали свои имена в историю мирового футбола. Почетно открывать такие мероприятия. Видно, что у ребят горят глаза и им хочется победить. А общение с ними добавляет нам положительных эмоций, — цитирует Егора пресс-служба «Арсенала».
Мальчишки не упустили возможности взять у голкиперов автографы и сфотографироваться.
Футбольный турнир проводился среди команд мальчиков 2009 года рождения. За Кубок победителей боролись четыре команды: две представляли академию «Арсенала», по одной — спортшколу «Арсенал» и академию футбола Тульской области.
Турнир проходил в один круг, в заключительном туре первое место оспаривали два состава клубной академии «Арсенала» (тренеры Константин Сашилин, Антон Бабушкин). «Красные» победили «желтых» со счетом 3:1 и выиграли главный приз. Третье место заняли воспитанники СШ «Арсенал».
Персональными призами были отмечены лучший вратарь турнира Евгений Варламов (СШ «Арсенал») и лучший игрок Вадим Федин (ЦПЮФ-Академия «Арсенал»). Призы и медали вручали директор клубной академии Александр Гольтяков и старший тренер Алексей Соловьев.
Евгений Варламов, лучший вратарь турнира:
Евгений Варламов
- Стать лучшим вратарем соревнований в честь Льва Яшина очень почетно. В играх у меня было много работы, не могу сказать, что матч для нас сложился удачно. В числе других подарков мне вручили вратарский свитер с автографами голкиперов «Арсенала». Спасибо ПФК «Арсенал» за такие крутые призы!
Вадим Федин, лучший игрок турнира:
Вадим Федин
- Очень понравился турнир. Не ожидал, что стану лучшим футболистом, для меня это первый такой приз, надеюсь, что не последний.
После турнира Михаил Левашов дал эксклюзивное интервью корреспонденту Myslo.
- Идея проведения такого турнира замечательная. Хорошо, что она реализовалась в жизнь. Конечно, можно сделать такие соревнования традиционными и проводить каждый год. Можно приглашать больше команд. Думаю, вратари и тренеры «Арсенала» будут рады пообщаться с детьми.
Я ребятам сказал, что на этом турнире вратари должны проявить себя в лучшем свете, сделать больше красивых сейвов, выручать своих футболистов… Полевые игроки тоже должны показать свои лучшие качества.
Каждый раз удивляюсь, что ребята уже в юном возрасте показывают такую технику, качество исполнения ударов, подсказывают друг другу на поле, выкладываются по полной. Это видно со стороны. Восхищаюсь ребятами. Молодцы, стараются!
— Михаил, как считаете, какими качествами должен обладать вратарь, чтобы достичь таких же успехов, как Лев Яшин?
- Здесь нет определенного рецепта. Все мы знаем, что Лев Иванович был новатором в нашем деле, много придумал своих «фишек»: вбрасывать мяч рукой, двигаться по штрафной, выходить из нее, подсказывать. Это всё было в его эпоху. Он закладывал азы современной вратарской игры.
Конечно, сейчас уже сложнее что-то новое придумывать. Чтобы добиться успехов, нужно большое трудолюбие, работоспособность, физические данные должны соответствовать работе в воротах. Еще нужна смелость, чтобы не бояться мяча, не бояться идти встык, быть сконцентрированным все 90 минут, руководить своими защитниками.
— Как считаете, со временем роль вратаря на поле поменялась? К нему появилось больше требований?
- Давно уже известно, что вратарь — это полкоманды. Конечно, в футболе от уверенности голкипера много чего зависит, в том числе и уверенность всей команды. Футболисты должны друг друга держать в тонусе, а вратарь должен подсказывать больше всех, потому что он видит всё со стороны.
— Кто из современных голкиперов для вас эталон?
- В каждом поколении было много замечательных вратарей и в России, и за рубежом. Я рос в 90-е, всегда восхищался игрой Эдвина ван дер Сара, Оливера Кана. Мне нравилась его харизма, как он с львиным рыком играет в воротах, но я был скромнее его. Сейчас очень много классных вратарей в Германии, Испании.
— Ваше пожелание юным вратарям.
- Хотелось бы сказать ребятам, что в первую очередь нужно воспитывать себя добрым, честным человеком. Желаю побольше трудолюбия, потому что только за счет тяжелых тренировок и правильного восстановления должно происходить развитие любого спортсмена. Главное, выкладываться по полной, слушаться рекомендаций тренеров и развиваться.