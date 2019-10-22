Уроженка Тульской области завоевала три золота на чемпионате Европы по велоспорту

Фото: UEC.

В нидерландском Апелдорне завершился чемпионат Европы по велоспорту на треке. Уроженка Тульской области Анастасия Войнова завоевала три золотых медали: в индивидуальном и командном спринтах, а также в гите на 500 метров.

- Спасибо всем тем, кто внёс свой вклад в наше общее дело, а также всем за искреннюю поддержку и тёплые слова поздравления, — написала спортсменка на своей страничке в Инстаграм.

По итогам турнира сборная России заняла третье место в командном зачете, завоевав шесть наград (3−2-1). Победила команда страны-хозяйки соревнований — сборная Нидерландов, завершившая турнир с 13 медалями (5−4-4), второе место — у сборной Франции (5−1-2).