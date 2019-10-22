Тула получит грант в размере более одного миллиона рублей

Областной центр стал лучшим в сфере экономического развития среди других муниципальных образований региона по итогам 2018 года.

21 октября на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина подвели итоги работы органов местного самоуправления за 2018 год.

Ежегодно указом губернатора в соответствии с региональным законодательством 12 муниципалитетам выделяется по 3 гранта в 4 сферах деятельности. В этот раз гранты достались

в сфере экономического развития, включая развитие инвестиционной активности:

1-е место - Туле,

2-е место - Узловскому району,

3-е место - Новомосковску.

в сфере физической культуры и спорта:

1-е место - Дубенскому району,

2-е место - Суворовскому району,

3-е место - Ефремову.

в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

1-е место - Куркинскому району,

2-е место - Тепло-Огаревскому району,

3-место - Донскому.

в сфере организации муниципального управления применительно к демографической ситуации в муниципальном образовании:

1-е место - Плавскому району,

2-е место - Киреевскому району,

3-е место - Ясногорскому району.

Гранты распределились следующим образом: за первое место – 1,1 млн руб., второе место – 800 тыс. руб.,

третье – 600 тыс. руб.

Алексей Дюмин отметил:

- Администрациям муниципалитетов необходимо грамотно и эффективно распорядиться полученными средствами, направив их на развитие своих территорий.

Также Алексей Дюмин поручил при уточнении бюджета на следующий год рассмотреть возможность увеличения грантовой поддержки муниципальных образований.