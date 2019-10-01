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Команда Tula Racing Team стала триумфатором этапа чемпионата Черноземья по картингу
Фото предоставлено командой Tula Racing Team.

Команда Tula Racing Team стала триумфатором этапа чемпионата Черноземья по картингу

Наши ребята молодцы!

Команда Tula Racing Team стала триумфатором пятого этапа чемпионата Черноземья по картингу, который состоялся в Белгороде. Тульские картингисты под руководством тренера Михаила Кузнеченко завоевали семь наград, а также увезли домой главный кубок в командном зачёте.

В соревнованиях также приняли участие ребята из Белгорода, Липецка, Ельца, Воронежа и Орла.

Блестящих результатов добились оба тульских картингистов, выступающих в классе «Супер-мини». Самому юному пилоту 9-летнему Андрею Лосю удалось впервые в этом сезоне занять высшую ступень пьедестала почета.

А более опытный 12-летний Никита Агеев, завоевавший серебро пятого этапа, уверенно закрепился на вершине итоговой таблицы чемпионата Черноземья.

Отметим также, что в классе Raket 85 золото взял Дмитрий Соболев; в классе «Ok-j» золото у Владислава Химичева, бронза — у Тимофея Жерздева; в классе «OK» золото завоевал Федор Бушин (КМС по картингу).

В самом многочисленном классе Mini нашу команду представляли три юных гонщика — Егор Талдыкин, Дима Фатьянов и Миша Шалашников. Наибольших успехов добился 9-летний Миша, замкнувший пятерку лидеров. Все пилоты — дебютанты в этом классе, поэтому бороться за призовые места с опытными гонщиками было не просто. Но наши ребята усиленно тренируются и полны решимости!

В настоящее время команда готовится к заключительному шестому этапу чемпионата, который состоится в Белгороде 12 октября. Ребята также мечтают поехать на всероссийские соревнования в Грозный, но без поддержки спонсоров для команды это тяжело.

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Tula Racing Team - триумфаторы этапа Кубка Черноземья, Фото: 1
Tula Racing Team - триумфаторы этапа Кубка Черноземья, Фото: 2
Tula Racing Team - триумфаторы этапа Кубка Черноземья, Фото: 3
Tula Racing Team - триумфаторы этапа Кубка Черноземья, Фото: 4
Tula Racing Team - триумфаторы этапа Кубка Черноземья, Фото: 5
Tula Racing Team - триумфаторы этапа Кубка Черноземья, Фото: 6
Tula Racing Team - триумфаторы этапа Кубка Черноземья, Фото: 7
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:48 +2
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