В Туле стартовал спецпроект «Женский, серьезный мир Софьи Толстой»

П. Е. Кулаков. С. А. Толстая в аллее яснополянского парка, 1908 г.

В новом мультимедийном спецпроекте музей-усадьба «Ясная Поляна» рассказывает о Софье Андреевне не как о жене и матери, а как о яркой индивидуальности.



Спецпроект не случайно вышел 30 сентября: по новому стилю в этот день отмечаются именины Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В XIX веке день рождения отмечался не так широко, как день ангела. В дневнике Софьи Толстой встречается много записей об именинах членов семьи, друзей и своих собственных: «Именины мои, и весь день я глупо ими занята. Переставила мебель, купила цветов недорогих, все убрала, украсила, как в детстве, бывало, готовишься к празднеству. <…> Вообще нынче очень именинно в доме; я и людей угощала, делала им пирог, гусь, чай с кренделями, и они очень все довольны».

Став супругой Льва Толстого в 18 лет, Софья Андреевна всю свою жизнь посвятила заботе о семье. Спустя полтора месяца после свадьбы она записала в дневнике: «Вот так-то через несколько лет я создам себе женский, серьезный мир и его буду любить еще больше, потому что тут будет муж, дети, которых больше любишь, чем родителей и братьев».



В действительности же мир графини вмещал в себя куда больше, чем только семья. Спецпроект «Женский, серьезный мир Софьи Толстой» состоит из трех частей, охватывающих разные аспекты ее жизни. В первой части речь пойдет об общественной деятельности: организации благотворительных кампаний, помощи больным крестьянам, музейной и экскурсионной работе, светской жизни. Проект проиллюстрирован фотографиями из фондов музея.

Спецпроект ЗДЕСЬ.