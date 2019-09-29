Экс-тренер «Арсенала» Олег Кононов попросил об отставке руководство «Спартака»

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Олег Кононов, бывший тренер тульского «Арсенала», попросил об отставке руководство «Спартака». Напомним, что именно после предложения от столичного клуба Олег Георгиевич покинул стан туляков. Как позже он признавался в интервью, решение перейти в топ-клуб он принял моментально.

К сожалению, его тренерская карьера в «Спартаке» не задалась.

- Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды, — об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. Под его руководством клуб занял 5-е место в прошлом сезоне. В Лиге Европы-2019/20 столичная команда вылетела в раунде плей-офф квалификации, по сумме двух матчей уступив «Браге».

В нынешнем сезоне «Спартак» после 11-го тура занимает 9-е место.