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Экс-тренер «Арсенала» Олег Кононов попросил об отставке руководство «Спартака»
Фото из архива Myslo.

Экс-тренер «Арсенала» Олег Кононов попросил об отставке руководство «Спартака»

И его просьбу удовлетворили.

Олег Кононов, бывший тренер тульского «Арсенала», попросил об отставке руководство «Спартака». Напомним, что именно после предложения от столичного клуба Олег Георгиевич покинул стан туляков. Как позже он признавался в интервью, решение перейти в топ-клуб он принял моментально.

К сожалению, его тренерская карьера в «Спартаке» не задалась.

- Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды, — об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. Под его руководством клуб занял 5-е место в прошлом сезоне. В Лиге Европы-2019/20 столичная команда вылетела в раунде плей-офф квалификации, по сумме двух матчей уступив «Браге».

В нынешнем сезоне «Спартак» после 11-го тура занимает 9-е место.

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