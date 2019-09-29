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В Туле прошла аттестация судовладельцев
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

В Туле прошла аттестация судовладельцев

54 человека подтвердили свое право управлять моторным маломерным судном.

Специалисты ГИМС Главного управления МЧС России по Тульской области провели очередную аттестацию для судоводителей, по результатам которой 54 человека подтвердили свое право управлять моторным маломерным судном. Сдаче экзаменов предшествовало обучение в Центре подготовки ВОСВОД.

После сдачи теоретической части экзаменуемые направились на водный полигон реки Воронки, где инспекторы ГИМС принимали у экзаменуемых «практику».

Всем аттестуемым предстояло подтвердить знания по устройству плавсредств и ориентированию в районе плавания. Помимо прочего инспекторы ГИМС оценивали умение запускать двигателя, отход от пирса и подход к нему, изменение скоростного режима движения (включая остановку и набор скорости), удержание судна на скорости, маневр в режиме «человек за бортом».

Старший инспектор ГИМС Игорь Преображенский обращает особое внимание:

– Последняя аттестация в текущем году будет проводиться 17 октября, где можно будет произвести замену удостоверения в связи с его утерей или приходом в негодность, а также с переменой фамилии, имени, отчества, а главное с истечением срока его действия (10 лет). В связи с этим необходимо заблаговременно позаботиться о получении нового удостоверения и обратиться в подразделение ГИМС Тульской области.

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