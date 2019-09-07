В Туле грузовик с лимонадом «собрал» пять легковушек

Днем 7 сентября в Туле на повороте с ул. Л. Толстого на проспект Ленина произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей ВАЗ-21124, Honda Fit, Kia Sorento, Kia Rio, Volkswagen Golf и грузовика Hyundai.

По словам водителя грузового автомобиля, у него якобы отказали тормоза, в результате чего он врезался в «двенашку». Несмотря на то, что ВАЗ стоял на тормозах, грузовик протащил его около 2−3 метров. После чего легковушка врезалась в автомобиль Honda, а та, в свою очередь, — в Kia и т. д.

Самые серьезные повреждения получила отечественная легковушка и «Хонда».

В результате ДТП никто не пострадал. На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.