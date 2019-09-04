В 1/16 Кубка России «Арсенал» сыграет с «Факелом»

В 1/16 финала ОЛИМП — Кубка России тульский «Арсенал» сыграет с «Факелом» из Воронежа. Матч состоится 25 или 26 сентября на домашнем стадионе нашего соперника.

Отметим, что воронежская команда выступает в ФНЛ. В этом сезоне за 11 туров она выиграла всего два раза, шесть матчей проиграла и трижды сыграла вничью. Футболисты «Факела» забили 8 голов и пропустили 13.

В данный момент команда Сергея Оборина занимает 16 место в турнирной таблице.

итоги жеребьевки 1/16 кубка россии

«Енисей» — «Зенит»

«Алания» — ЦСКА

«Балтика» — «Локомотив»

«Нижний Новгород» — «Краснодар»



«Торпедо» — «Крылья Советов»

«Шинник» — «Сочи»

«Чайка» — «Уфа»

«Томь» — «Тамбов»



«Камаз» — «Спартак»

«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»

«Факел» — «Арсенал»

«Чертаново» — «Оренбург»



«Мордовия» — «Ростов»

«Луч» — «Динамо»

«Черноморец» — «Урал»

«Химки» — «Рубин»