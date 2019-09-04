В 1/16 Кубка России «Арсенал» сыграет с «Факелом»
В соперники оружейникам достался клуб из Воронежа.
В 1/16 финала ОЛИМП — Кубка России тульский «Арсенал» сыграет с «Факелом» из Воронежа. Матч состоится 25 или 26 сентября на домашнем стадионе нашего соперника.
Отметим, что воронежская команда выступает в ФНЛ. В этом сезоне за 11 туров она выиграла всего два раза, шесть матчей проиграла и трижды сыграла вничью. Футболисты «Факела» забили 8 голов и пропустили 13.
В данный момент команда Сергея Оборина занимает 16 место в турнирной таблице.
«Енисей» — «Зенит»
«Алания» — ЦСКА
«Балтика» — «Локомотив»
«Нижний Новгород» — «Краснодар»
«Торпедо» — «Крылья Советов»
«Шинник» — «Сочи»
«Чайка» — «Уфа»
«Томь» — «Тамбов»
«Камаз» — «Спартак»
«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»
«Факел» — «Арсенал»
«Чертаново» — «Оренбург»
«Мордовия» — «Ростов»
«Луч» — «Динамо»
«Черноморец» — «Урал»
«Химки» — «Рубин»