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В 1/16 Кубка России «Арсенал» сыграет с «Факелом»

В 1/16 Кубка России «Арсенал» сыграет с «Факелом»

В соперники оружейникам достался клуб из Воронежа.

В 1/16 финала ОЛИМП — Кубка России тульский «Арсенал» сыграет с «Факелом» из Воронежа. Матч состоится 25 или 26 сентября на домашнем стадионе нашего соперника.

Отметим, что воронежская команда выступает в ФНЛ. В этом сезоне за 11 туров она выиграла всего два раза, шесть матчей проиграла и трижды сыграла вничью. Футболисты «Факела» забили 8 голов и пропустили 13.

В данный момент команда Сергея Оборина занимает 16 место в турнирной таблице.

итоги жеребьевки 1/16 кубка россии

«Енисей» — «Зенит»
«Алания» — ЦСКА
«Балтика» — «Локомотив»
«Нижний Новгород» — «Краснодар»

«Торпедо» — «Крылья Советов»
«Шинник» — «Сочи»
«Чайка» — «Уфа»
«Томь» — «Тамбов»

«Камаз» — «Спартак»
«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»
«Факел» — «Арсенал»
«Чертаново» — «Оренбург»

«Мордовия» — «Ростов»
«Луч» — «Динамо»
«Черноморец» — «Урал»
«Химки» — «Рубин»

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:00 +2
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