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В Туле из-за выборов отменили плановые отключения электроэнергии

В Туле из-за выборов отменили плановые отключения электроэнергии

Такое решение приняла компания АО «ТГЭС».

С 4 по 9 сентября 2019 года в Туле не будет плановых отключений электроэнергии. Об этом сообщают «Тульские городские электрические сети».

В настоящее время энергетики ведут активные работы по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей в осенне-зимний период.

- Однако учитывая высокую социальную значимость проведения Единого дня голосования 8 сентября, компания приняла решение на период с 4 по 9 сентября приостановить проведение плановых ремонтных работ, связанных с отключением потребителей, — сообщает АО «ТГЭС».

С 10 сентября плановые ремонтные работы возобновятся в усиленном режиме с привлечением всех необходимых ресурсов для завершения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду в намеченные сроки.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:19 0
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