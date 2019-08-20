ЭКО по-тульски: почему здоровых женщин кладут в туберкулезный стационар?

Есть люди, которые поднимают темы в СМИ, чтобы добиться чего-то для себя лично. А есть те, кто прошел через трудности и теперь хочет, чтобы другие их избежали. Сегодня мы рассказываем историю Ольги из Тулы.

Хочешь ребенка — проверься на туберкулез

Некоторое время назад Ольга и ее муж озаботились темой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — стать родителями самостоятельно никак не получалось, нужна была помощь. ЭКО — процедура не из дешевых – около 200 тысяч рублей. Но можно сделать и бесплатно, по полису ОМС. Этот вариант Ольга с мужем и выбрали.

– В списке обязательных анализов и консультации врачей, который мне дали в перинатальном центре, стояла консультация фтизиатра (специалиста по туберкулезу). Оказалось, для ЭКО нужна справка о том, что у женщины нет урогенитального туберкулеза. Фтизиатры консультируют в противотуберкулезном диспансере (в Петелино). Я по натуре паникёр, ехать в диспансер, где лежат больные туберкулезом, мне очень не хотелось. Подумала — ерунда, найду платного врача и дело с концом. Не вышло!

В поисках платного фтизиатра Ольга наткнулась на форум по теме бесплодия, где тулячки обсуждали этот вопрос. Форумчанки писали, что поездка к фтизиатру в Петелино — это вовсе не консультация, а стационар на неделю.

Ольга проконсультировалась с врачами и выяснила неприятную вещь: в Тульской области никакие другие анализы на туберкулез (диаскин-тест, анализ ПЦР) не дают гарантии выдачи фтизиатром нужной справки. Так или иначе, ехать в противотуберкулезный диспансер Ольге пришлось: не отказываться же от бесплатной процедуры ЭКО? Туда она поехала подготовленной, взяла с собой результаты всех возможных тестов на туберкулез.

– Но при посещении фтизиатра так и оказалось, как писали девочки на форуме: врача не волновали никакие обследования, — рассказывает Ольга. — Сказали приходить с вещами. Стационар вроде как дневной — на ночь испытуемых отпускают домой. Хорошо, что я из Тулы, а если из области пациентка? Таким приходится оставаться в диспансере круглосуточно.

Опасения Ольги связаны, как вы понимаете, с основным контингентом тубдиспансера. Женщине сказали, что для таких пациенток, как она, в отделении урогенитального туберкулеза выделили две отдельные палаты. Но!

– Туалет общий с больными, как и кабинет гинеколога, — говорит Ольга. – Больные с открытой формой свободно гуляют по территории тубдиспансера. Медперсонал, который, к примеру, берет анализ крови в разных отделениях, тот же. Как такое вообще возможно?! Это ужасно – подвергать опасности заражения таким заболеванием здоровых женщин, готовящихся стать мамами. Для меня это был огромный стресс.

Об опасности перекрестного заражения туберкулезом написано много докладов, приказов, статей. Но не будем углубляться, сосредоточимся на главном.

– Я пытаюсь понять действия сотрудников противотуберкулезного диспансера, но не могу, — говорит тулячка. — Вместо того чтобы проанализировать представленную им информацию (полный перечень анализов и заключение гинеколога, репродуктолога), они направляют абсолютно всех пациенток на стационарное обследование в диспансер.

И даже если установлено бесплодие по мужскому фактору (пациентка здорова, бесплоден муж), всё равно почему-то именно женщину кладут в потенциально опасный стационар! Зачем?!

По словам Ольги, результат обследования в тубдиспансере готовится три месяца. По итогам выдается вот такая бумажка, которую… больше нигде не спрашивают.

По приказу

Забегая вперед, отметим, что Ольга прошла все обследования и сделала-таки ЭКО. Процедура увенчалась успехом. Но женщина решила всё же добиться ответов на свои вопросы.

Ольга неоднократно задавала их ответственным чиновникам и врачам на форуме правительства, через электронные приемные и в письмах.

В ответах чиновники от здравоохранения ссылаются на разные нормативные документы, в том числе и 1980 года выпуска (к слову, действующими и сейчас).

Все нормативные документы касаются порядка использования вспомогательных репродуктивных технологий в целом и борьбой с туберкулезом в частности.

Порядок же обследования на внелегочный туберкулез определяется местным приказом, а именно приказом Министерства здравоохранения Тульской области от 08.04.2015 №366-ОСН «Об утверждении Регламента фтизиатрического обследования женщин, нуждающихся в оказании медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий методом экстракорпорального оплодотворения».

В приказе значится, что общими показаниями к направлению на фтизиатрическое обследование являются: наличие у пациентки длительных хронических воспалительных заболеваний женских половых органов, не поддающихся неспецифической терапии; бесплодие, особенно первичное; стойкое нарушение менструальной функции. Исследования проводятся в условиях небациллярного отделения ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1».

– С приказом всё понятно, врачи ему следуют, – говорит Ольга. – Но почему, если установлено, что мое бесплодие было связано с эндокринным заболеванием, я всё равно должна лежать в тубдиспансере? И другие тулячки тоже?

Кроме того, тот самый тульский приказ почему-то в регионе соблюдают не все лечебные учреждения. Если процедура ЭКО планируется по ОМС, то да. Если же платно — никто никого никуда не направляет. Из районов тоже, как выяснилось, в ТОПТД направляют не всех.

Myslo связался с жительницей одного из райцентров Тульской области, которая недавно проходила процедуру ЭКО (уже во время действия этого приказа).

– Я в тубдиспансере не лежала, — говорит Екатерина. — У меня были флюорограмма и анализ ПЦР. На основании этих документов наш районный фтизиатр выдал справку, что на учете я не состою. И всё.

А вообще, по моему мнению, это глупо. Женщина планирует беременность, а ее принуждают лежать в таком небезопасном месте!

Тульская фишка

Дальше — больше. Выяснилось, что практика обследовать на туберкулез всех желающих сделать ЭКО по полису — это «тульская фишка».

Вот что сообщили в Нижегородском Минздраве:

«На комиссию по отбору пациентов на ЭКО предоставляются только данные флюорографического исследования легких (ФЛГ). Однако при выявлении отклонений по данным ФЛГ пациент должен быть направлен на консультацию к врачу-специалисту – фтизиатру – для дальнейшего обследования и уточнения диагноза».

В Москве для ЭКО в качестве проверки на туберкулез нужна только флюорография. Вот что пишет Департамент здравоохранения города Москвы:

«В соответствии с приказом Минздрава России от 30.08.12 №107н, в перечень обследований перед проведением ЭКО входит флюорографическое исследование за предшествующие 12 месяцев, заключение из туберкулезного диспансера не требуется».

В Воронежской области обследование пациенток для ЭКО проходит в соответствии с общим приказом Минздрава РФ. Есть и местный приказ, но он помещения в тубстационар не предусматривает:

«Для оформления выписки и включения в лист ожидания для проведения программы ЭКО за счет средств ОМС достаточно только флюорографического обследования (со сроком действия не более 12 месяцев)», — ответили в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Калужский минздрав отметил, что обследование пациентов для ЭКО регламентировано общероссийским приказом, но «в зависимости от результатов обследования для уточнения диагноза (причины бесплодия) специалистами могу назначаться дополнительные методы исследования. Что же касается проверки на отсутствие туберкулеза, достаточно предоставить результаты флюорографического обследования обоих супругов давностью не более 1 года».

Вопросы без ответа

Почему в других регионах нет необходимости абсолютно всем бесплодным при подготовке к вспомогательным репродуктивным технологиям проводить определенное обследование? Почему в Туле всех, кто пришел за справкой в тубдиспансер, отправляют в стационар? Почему, если ты делаешь процедуру ЭКО за деньги, никто не будет спрашивать обследование в ТОПТД, хотя местный приказ №107 действителен для любого учреждения на территории Тульской области независимо от формы собственности? Всё это вопросы, на которые ответов нет.

Причину такого положения дел сама Ольга видит в деньгах:

– Я думаю, диспансер ни за что не откажется от стационарного обследования будущих мам, даже если это и навязанная процедура. Нахождение пациентов в стационаре — это средства из бюджета. В среднем это 300 пациенток в год, и каждая по неделе находится в стационаре.

К слову, противопоказанием для ЭКО является и онкология. Так почему всех повально не отправляют проверяться на рак в стационаре? Неужели потому что места в онкодиспансере и без того не пустуют?

– Даже если этот пресловутый приказ никогда не отменят, пусть диспансер арендует для обследуемых койки в других лечебных учреждениях, где на одной территории не содержатся люди с открытой формой туберкулеза. Почему нет? Так будет хорошо всем.

Ольга просит прокуратуру разобраться в вопросе законности приказа минздрава Тульской области. Myslo будет следить за развитием событий.