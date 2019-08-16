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Тульский «Арсенал» оштрафовали из-за болельщиков
Фото пресс-службы «Арсенала».

Тульский «Арсенал» оштрафовали из-за болельщиков

Футбольный клуб обязали выплатить 20 тысяч рублей.

В среду в Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На нем, в том числе, рассматривался недавний матч «Арсенал» — «Уфа».
 
«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК „Арсенал“ г. Тула на 20 000 (двадцать тысяч) рублей», — гласит решение КДК РФС.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:39 +1
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