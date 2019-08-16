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Суворовец получил 11,5 лет за убийство собутыльника
Фото из архива Myslo

Суворовец получил 11,5 лет за убийство собутыльника

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В Суворове Тульской области суд вынес приговор местному 28-летнему жителю. Его признали виновным в убийстве своего приятеля.
 
Как установили следствие и суд, преступление было совершено 3 мая 2019 года. В тот вечер осужденный был в гостях у приятеля, который жил на ул. Машиностроителей. Во время выпивки между мужчинами произошла ссора.
 
«В результате конфликта осужденный вооружился ножом и нанес им потерпевшему удар в паховую область, а также множественные удары в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 

Приговором суда мужчине назначено 11,5 лет исправительной колонии строгого режима.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:07 +3
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