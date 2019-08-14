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Какие спортивные соревнования ждут туляков в День города
Фото из архива Myslo.

Какие спортивные соревнования ждут туляков в День города

Рассказываем подробно.

Накануне прошло заседание организационного комитета, посвященного подготовке и проведению празднования 873-й годовщины Тулы. В числе вопросов была обсуждена и спортивная составляющая.

Широкая программа начнется 7 сентября с полумарафона «Оружейная столица». В этом соревновании могут принять участие бегуны от двух лет до преклонного возраста, регистрация уже открыта. В прошлом году в соревнованиях на дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км участвовали любители бега из Тулы, Тульской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Рязани, Твери, Казани. В этом году планируется 1000-1200 участников. Дети побегут на 300 и 600 м. Старт и финиш полумарафона — на площади Ленина. Соревнования запланированы с 8.30 до 12.30.

В 9.00 от улицы Советской по проспекту Ленина стартует лыжероллерный спринт в 18 возрастных категориях.

С 10.00 по проспекту Ленина пройдут традиционные соревнования по велоспорту «Горный король». Возраст участников — от двух лет. Кроме гонки будет и массовый старт для любителей велоспорта на всех типах велосипедов, кроме гоночных.

С 11.00 на площади Ленина начнутся соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы – 2019». В них примут участие спортсмены из Тулы, области, Москвы и Орла.

Пролетарская набережная в День города станет большой спортивной площадкой.

В рамках проекта «Город спорта» здесь запланированы соревнования по стритболу, мастер-классы по кроссфиту и воркауту, показательные выступления и конкурсы ведущих фитнес-клубов города.

К празднованию 873-й годовщины города приурочены и мероприятия в спортшколах. Так, 3-4 сентября в Центре художественной гимнастики СШ «Триумф» пройдут чемпионат и первенство Тулы по художественной гимнастике.

5 сентября состоится первенство спортшколы «Металлург» по мини-футболу среди юношей 2007-2008 г. р.

7 сентября в спортивном зале СШ «Олимп» в поселке Ленинский впервые пройдут чемпионат и первенство города по стрельбе из лука. На стадионе спортивной школы «Арсенал» пос. Косая Гора пройдет Кубок города Тулы по футболу среди команд городов Засечной черты. В парке активного отдыха «Некрасово» состоится «Гонка героев».

8 сентября в спортивном зале МБУ СШ «Олимп» в поселке Ленинский пройдет первенство города по мини-футболу среди команд девушек.

9 сентября в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» стартует открытый чемпионат и первенство Тулы по акробатическому рок-н-роллу.

13 сентября на стадионе спортивной школы «Металлург» запланирован традиционный спортивно-игровой праздник «Играем, общаемся, развиваемся» для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сюжет: День города-2019
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Автор: Кристина Вернигорина, 14 августа, в 13:17 0
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