Туляков приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Рюкзачок радости»

Детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, помогают подготовиться к новому учебному году.

С 6 по 18 августа в Туле проходит ежегодная благотворительная акция «Рюкзачок радости». Для ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, собирают канцтовары.

Принимают:

тетради, дневники, подставки под учебники, ручки, простые карандаши, ластики, пеналы;

альбомы, цветные карандаши, фломастеры, краски, баночки-«непроливайки», кисточки;

линейки, транспортиры, трафареты, циркули;

пластилин и пластиковые доски для лепки, цветную бумагу, детские ножницы, клей;

школьные ранцы, мешки для сменной обуви и спортивной формы;

банты, заколки и другие аксессуары.

Сбор благотворительной помощи проходит по следующим адресам:

ММЦ «Родина», пр. Ленина, 20, пн.-чт. 9.00−18.00, пт. 9.00−17.00;

молодежное пространство «Газон», Казанская набережная (зона инфоцентра), вт.-сб. 16.00−20.00;

магазин канцтоваров «Комус», ул. 9 Мая, 1, пн.-пт. 9.00−20.00; сб., вс. 10.00−19.00;

магазин канцтоваров «Канцлер», пр. Ленина, 60, пн.-сб. 9.00−20.00; вс. 9.00−19.00;

магазин канцтоваров «Скрепка Молодая», пр. Ленина, 84-а, пн.-пт. 9.00−19.00; сб. 9.00−18.00; вс. 9.00−17.00;

магазин канцтоваров «Скрепка Золотая», ул. Тургеневская, 50-в, пн.-чт. 9.00−19.00; пт. 9.00−17.00; сб. 9.00−18.00.

Задать вопросы и узнать подробности акции можно по телефону 36-43-56.