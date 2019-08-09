Необычное ЧП в Туле: порыв ветра разбил окно в квартире многоэтажки

Сегодня днем к дому №16 по ул. Ф. Энгельса в Туле прибыли сразу несколько служб, отвечающих за безопасность: газовая служба, полиция, городская служба спасения и МЧС. Они приехали после звонка одного из жителей в службу 112, который сообщил, что услышал в соседней квартире хлопок, после которого из окна вылетели стекла.

Дома в квартире никого не было, поэтому пожарные приняли решение поднять автолестницу и осмотреть помещение, чтобы установить точную причину ЧП.

Как передает с места корреспондент Myslo, пожарные проникли в квартиру. Оба окна при этом открылись от лёгкого толчка рукой. Квартира оказалась пустой.