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Необычное ЧП в Туле: порыв ветра разбил окно в квартире многоэтажки
фото Сергея Старикова.

Необычное ЧП в Туле: порыв ветра разбил окно в квартире многоэтажки

Услышавшие звон бьющегося стекла соседи позвонили в службу спасения, но оказалось, что причин для паники нет.

Сегодня днем к дому №16 по ул. Ф. Энгельса в Туле прибыли сразу несколько служб, отвечающих за безопасность: газовая служба, полиция, городская служба спасения и МЧС. Они приехали после звонка одного из жителей в службу 112, который сообщил, что услышал в соседней квартире хлопок, после которого из окна вылетели стекла.

Дома в квартире никого не было, поэтому пожарные приняли решение поднять автолестницу и осмотреть помещение, чтобы установить точную причину ЧП. 

Как передает с места корреспондент Myslo, пожарные проникли в квартиру. Оба окна при этом открылись от лёгкого толчка рукой. Квартира оказалась пустой. 

Вероятнее всего, никакого ЧП не было, а стекла выбил сильный порыв ветра, от которого распахнутое окно резко закрылось.
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Необычное ЧП в Туле: порыв ветра разбил окна в квартире многоэтажки, Фото: 1
Необычное ЧП в Туле: порыв ветра разбил окна в квартире многоэтажки, Фото: 2
Необычное ЧП в Туле: порыв ветра разбил окна в квартире многоэтажки, Фото: 3
Необычное ЧП в Туле: порыв ветра разбил окна в квартире многоэтажки, Фото: 4
Необычное ЧП в Туле: порыв ветра разбил окна в квартире многоэтажки, Фото: 5
Необычное ЧП в Туле: порыв ветра разбил окна в квартире многоэтажки, Фото: 6
Необычное ЧП в Туле: порыв ветра разбил окна в квартире многоэтажки, Фото: 7
Необычное ЧП в Туле: порыв ветра разбил окна в квартире многоэтажки, Фото: 8
Необычное ЧП в Туле: порыв ветра разбил окна в квартире многоэтажки, Фото: 9
Необычное ЧП в Туле: порыв ветра разбил окна в квартире многоэтажки, Фото: 10
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:04 +8
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