Дмитрий Сычев проведет тренировку для юных тульских спортсменов

Фото: startfootball.info.

11 августа в Тулу приезжает Дмитрий Сычев. В рамках чемпионата Volkswagen Junior Masters 2019 известный футболист проведет мастер-класс для команды из 14 воспитанников Детской академии футбола Д. Аленичева. Начало мероприятия в 11.00.

У выдающего спортсмена множество наград и достижений. С 2002 по 2010 г. он играл за сборную России. В 2004 году Дмитрий стал чемпионом России, получил титул «Футболист года».

2008 год выдался очень плодотворным для спортсмена. Дмитрий завоевал бронзу на чемпионате Европы, а также получил звание «Заслуженный мастер спорта России».

Под руководством успешного футболиста каждый из ребят сможет усовершенствовать свои навыки и подготовиться к национальным соревнованиям в октябре. Участники в возрасте от 11 до 13 лет из 20 городов представят 20 команд на чемпионате Volkswagen Junior Masters 2019.