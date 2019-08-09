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Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева

Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле: фоторепортаж

Артисты прошли от памятника Мосина по улице Металлистов к Соборной площади Тульского кремля.

В Туле стартовал традиционный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». В этом году туляков и гостей города ждёт калейдоскоп представлений, музыки, смеха и волшебства. В Тулу приехали уличные артисты, жонглёры, музыканты, огненные шоу, драматические спектакли.

В фестивале примут участие многочисленные российские и зарубежные коллективы. Действие развернется на 16 театральных площадках на ул. Металлистов, на территории Тульского кремля и Казанской набережной.

Начался «Театральный дворик» с карнавального шествия – артисты прошли от памятника Мосину по улице Металлистов к Соборной площади Тульского кремля. Сегодня в 20.00 на Крестовоздвиженской площади выступят дебютанты фестиваля – забавные белочки в составе театра ARTist из Череповца.

Если вы ещё не решили, чем занять вечер пятницы – смотрите репортаж с карнавала от нашего фотокорреспондента Алексея Пирязева и присоединяйтесь к грандиозному театральному действу! 

Первый день театрального дворика

Тульский кремль

  • 18.30−18.40 Церемония открытия XI Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик».
  • 18.40−19.40 Парад участников.
  • 19.40−20.15 Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск).
  • 20.20−21.20 Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Серпухов). Спектакль «Легенда о русалке».
  • 21.20−21.30 Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу Urban.
  • 21.35−22.00 Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу CARTeBLANCHe.

Театральные ворота (ул. Металлистов, 19)

  • 19.35−20.00 Проект Дарьи Гордеевой «Без Слов» (Тула). «Не было ветру».
  • 20.00−20.30 Струнный ансамбль El Classic (Тула).
  • 20.35−21.10 Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Магия барокко».
  • 21.15−22.00 Джазовая группа «Билет на М.А.Р.С.» (Тула).

Театральная парковка (ул. Металлистов, 3)

  • 20.00−20.50 Театр «НоС» (Санкт-Петербург). Спектакль-перформанс «Метаморфозы».
  • 20.50−21.30 Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».
  • 21.30−22.00 Уличный театр «Безлимит» (BezlimF (theater)) (Санкт-Петербург). Спектакль «Кстати о птичках».

Горячая брусчатка (памятник городовому)

  • 19.30−20.40 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Неотправленные письма».
  • 20.45−21.20 Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль-ирония «Аюшки-Вайфаюшки. Версия 2.0».
  • 21.25−22.00 Happy People Project (Москва). Интерактивный спектакль «Золотая змейка».

Театральная площадь (Казанская набережная)

  • 20.00−20.30 Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.
  • 20.30−21.00 Лиза Гвоздик (Санкт-Петербург). «Уличное кабаре».
  • 21.00−22.00 Ансамбль позитивной музыки «Парнас» (Рязань).

Teatrtula.ru (Казанская набережная)

  • 19.30−21.30 ТЕАТР УЛИЦ «Дож» — независимая клоунада (Москва). BAMBINICIRCO, цирковая интерактивная шоу-программа.

Фонтанка (Крестовоздвиженская пл.)

  • 20.00−20.50 Театр ARTist (Череповец). Спектакль «Белки в кругосветке».
  • 20.50−21.30 Театр в гриме DeBufo (Уфа). Интерактивный спектакль «Цирк уехал».
  • 21.30−22.00 Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург). «Синема».

Два коридора

Театральный проезд 1 (от Крестовоздвиженской пл. до памятника городовому)

19.40−22.00.

  • Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) — Спектакль-променад «Полосатые элементы»;
  • Веселые великаны (Беларусь, Могилёв);
  • Е. Гитис (Москва) — «Сумасшедший велосипед»;
  • Непредсказуемый Предсказатель и Загадочная Гадалка (Санкт-Петербург).

Театральный проезд 2 (от ул. Металлистов, 19 до ул. Металлистов, 3)

19.40−22.00.

  • Е. Гитис (Москва) — «Сумасшедший велосипед»;
  • Непредсказуемый Предсказатель и Загадочная Гадалка (Санкт-Петербург);
  • Живые статуи — Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва);
  • К212 (Беларусь, Минск);
  • Живые статуи Cross Time (Беларусь, Минск);
  • Studio Iron mask (Украина, Харьков);
  • Уличный Театр СЮРЛЕДОН (Ростов-на-Дону);
  • Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул);
  • Арт-студия «Лайм» (Казань);
  • Творческая мастерская «Венеция» (Тула).

20.00−20.45 − Оркестр «Вторая линия» (Москва).

Likerka Loft, пр. Ленина, 85-б.

  • 00.00−01.00 Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Серпухов). Спектакль «Сумерки».

Полную афишу фестиваля с 9 по 11 августа можно найти здесь.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:44 +1
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