Руководители «Арсенала» сыграли в футбол с болельщиками: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева

Неформальные встречи с фанатами давно стали визитной карточкой «Арсенала». По словам президента клуба Гурама Аджоева, такие матчи объединяют команду и болельщиков, помогают понять друг друга:

– У фанатов есть возможность пообщаться и узнать ответы на интересующие их вопросы. Мы с 12-м игроком – одна большая семья. Очень рад, что добрая традиция продолжается из года в год.

Два года подряд победу в таких матчах одерживала команда администрации – в этот раз фанаты были решительно настроены на победу. Первые минуты матча болельщики владели инициативой, но тренер вратарей молодежного состава Дмитрий Лукошкин не позволял им забить.

С интервалом в две минуты в составе сборной клуба дубль оформил администратор «Арсенала» Денис Рубцов. В середине первого тайма с передачи Гурама Аджоева преимущество увеличил Игорь Семшов. Затем забил администратор Александр Лукичев. На перерыв команды отправились со счетом 5:1.

Во второй 20-минутке болельщики забили ещё один гол. Команда администрации не сбавляла обороты: дубль сделал главный тренер молодежки Николай Ковардаев, хет-трики оформили Игорь Семшов и Денис Рубцов, еще по голу на свой счет записали спортивный директор Андрей Рудаков и президент клуба Гурам Аджоев.

После финального свистка помимо кубка, который выиграла команда руководства «Арсенала», индивидуальные призы получили Павел Степин – лучший вратарь команды болельщиков, и капитан фанатской команды Михаил Максимов, признанный лучшим игроком.