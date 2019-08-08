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Руководители «Арсенала» сыграли в футбол с болельщиками: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева

Руководители «Арсенала» сыграли в футбол с болельщиками: фоторепортаж

Традиционный товарищеский матч состоялся на Косой Горе.

Неформальные встречи с фанатами давно стали визитной карточкой «Арсенала». По словам президента клуба Гурама Аджоева, такие матчи объединяют команду и болельщиков, помогают понять друг друга:

– У фанатов есть возможность пообщаться и узнать ответы на интересующие их вопросы. Мы с 12-м игроком – одна большая семья. Очень рад, что добрая традиция продолжается из года в год.

Два года подряд победу в таких матчах одерживала команда администрации – в этот раз фанаты были решительно настроены на победу. Первые минуты матча болельщики владели инициативой, но тренер вратарей молодежного состава Дмитрий Лукошкин не позволял им забить.

С интервалом в две минуты в составе сборной клуба дубль оформил администратор «Арсенала» Денис Рубцов. В середине первого тайма с передачи Гурама Аджоева преимущество увеличил Игорь Семшов. Затем забил администратор Александр Лукичев. На перерыв команды отправились со счетом 5:1.

Во второй 20-минутке болельщики забили ещё один гол. Команда администрации не сбавляла обороты: дубль сделал главный тренер молодежки Николай Ковардаев, хет-трики оформили Игорь Семшов и Денис Рубцов, еще по голу на свой счет записали спортивный директор Андрей Рудаков и президент клуба Гурам Аджоев.

После финального свистка помимо кубка, который выиграла команда руководства «Арсенала», индивидуальные призы получили Павел Степин – лучший вратарь команды болельщиков, и капитан фанатской команды Михаил Максимов, признанный лучшим игроком.

Галерея
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 1
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 2
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 3
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 4
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 5
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 6
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 7
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 8
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 9
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 10
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 11
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 12
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 13
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 14
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 15
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 16
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 17
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 18
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 19
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 20
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 21
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 22
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 23
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 24
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 25
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 26
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 27
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 28
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 29
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 30
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 31
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 32
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 33
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 34
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 35
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 36
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 37
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 38
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 39
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 40
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 41
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 42
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 43
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 44
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 45
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 46
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 47
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 48
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 49
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 50
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 51
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 52
Товарищеский матч руководства "Арсенала" с болельщиками, Фото: 53
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:37 +1
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