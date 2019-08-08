На Казанской набережной открылась новая лодочная станция

Фото Алексея Пирязева.

Взять напрокат лодку можно будет в будни с 12.00 до 20.00 и в выходные – с 10.00 до 20.00.

В соответствии с постановлением мэра Тулы на Казанской набережной организована база-стоянка маломерных судов. Лодочная станция официально допущена к эксплуатации – государственный инспектор ГИМС МЧС России по Тульской области Игорь Преображенский проинспектировал объект: проверил разрешительные документы, стенды, спасательный инвентарь и средства оповещения:

«Лодочная станция готова к безопасной эксплуатации. В случае возникновения происшествий матросами-спасателями будет оказана необходимая помощь», – резюмировал инспектор.

Прокат маломерных судов будет организован в будни с 12.00 до 20.00, в выходные с 10.00 до 20.00. ГУ МЧС России по Тульской области настоятельно рекомендует жителям и гостям региона соблюдать правила безопасного поведения на воде и обо всех происшествиях сообщать по телефону 112.