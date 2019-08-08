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На Казанской набережной открылась новая лодочная станция
Фото Алексея Пирязева.

На Казанской набережной открылась новая лодочная станция

Взять напрокат лодку можно будет в будни с 12.00 до 20.00 и в выходные – с 10.00 до 20.00.

В соответствии с постановлением мэра Тулы на Казанской набережной организована база-стоянка маломерных судов. Лодочная станция официально допущена к эксплуатации – государственный инспектор ГИМС МЧС России по Тульской области Игорь Преображенский проинспектировал объект: проверил разрешительные документы, стенды, спасательный инвентарь и средства оповещения:

«Лодочная станция готова к безопасной эксплуатации. В случае возникновения происшествий матросами-спасателями будет оказана необходимая помощь», – резюмировал инспектор.

Прокат маломерных судов будет организован в будни с 12.00 до 20.00, в выходные с 10.00 до 20.00. ГУ МЧС России по Тульской области настоятельно рекомендует жителям и гостям региона соблюдать правила безопасного поведения на воде и обо всех происшествиях сообщать по телефону 112.

 

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Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 1
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 2
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 3
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 4
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 5
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 6
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 7
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 8
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 9
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 10
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 11
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 12
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 13
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 14
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 15
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 16
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 17
Лодочная станция на Казанской набережной, Фото: 18
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:08 +3
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ТулаКазанская набережная

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