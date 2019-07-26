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«День пряника» в Туле: квест, чаепитие, кулачные бои и большой концерт
Фото из архива Myslo.

«День пряника» в Туле: квест, чаепитие, кулачные бои и большой концерт

3 августа на территории Тульского кремля пройдет IV Межрегиональный фестиваль, посвященный сладкой визитной карточке нашего региона.

Весь день с 11.00 для жителей и гостей нашего города в Тульском кремле будет работать выставка-ярмарка производителей из разных регионов России «Тульский край — пряничный рай» с мастер-классами по изготовлению и росписи пряников, пряничными играми и конкурсами.

Посетители фестиваля смогут поучаствовать в квесте «Поле пряничных чудес», сделать оригинальные сувениры на площадке «Добродей», приобрести гастрономические бренды Тульской области в «Харчевном ряду», исцелиться от уныния на площадке «Вкусотерапия» и отдохнуть в «Тульской чайной».

Каждый может попробовать свои силы в кулачных поединках и боях на мешках на «Богатырской заставе», узнать удивительные истории старинных водогреев муниципальных музеев на площадке «В Тулу со своим самоваров», принять участие в розыгрыше подарков, интересных опытах «Экспериментории» и стать победителем чемпионата по скоростному кипячению самоваров «Тульский скоровар».

В течение фестивальной программы зрителей ожидает насыщенная концертная программа, в которой выступят участники проекта «Голос. Дети», военный духовой оркестр академии ФСО РФ (г. Орёл), группа «Богемский барон», фолк-группа «Сколот» и ВИА «Космос». Также запланированы пряничный парад, флешмобы «Хоровод вокруг самовара» и «Пряник. Самовар. Гармонь», Кубок мастеров – 2019. Множество фотозон и пряничных арт-объектов пригласят сделать уникальные снимки на память о празднике.

Вход на праздник свободный. Организатор праздника — ГУК ТО «Объединение центров развития культуры».

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:20 +2
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