Готовившийся к участию в боевых действиях в Сирии мужчина задержан в Тульской области

Сотрудники УФСБ по Тульской области пресекли деятельность уроженца одной из стран среднеазиатского региона, осуществлявшего подготовку к выезду в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований.

В результате проведенных оперативных мероприятий иностранный гражданин задержан сотрудниками УФСБ по Тульской области и пограничного УФСБ РФ по Брянской области.

Следственным отделением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования»).