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Юные тульские футболисты выиграли турнир Черноземья
Фото пресс-службы "Арсенала".

Юные тульские футболисты выиграли турнир Черноземья

Поздравляем ребят!

В Белгороде завершился финальный турнир первенства МАОО СФФ «Центр» среди команд юношей 2008 г. р. В соревнованиях приняли участие 20 футбольных коллективов, которые определяли сильнейшего в регионах Черноземья.

Команда ЦПЮФ-Академия «Арсенал» (тренеры Николай Володин и Александр Кузнецов) успешно прошли групповой этап, обыграли соперников из курского «Авангарда» со счетом 5:1, старооскольского «Металлурга» — 9:0, сыграли вничью со сверстниками из калужского «Торпедо» (0:0).

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», юные оружейники в четвертьфинале уверенно переиграли соперников из брянского «Партизана» — 4:0, а в полуфинале крупно выиграли у СШ-15-Чайка из Воронежа — 5:2.

В финале туляки без особых проблем обыграли калужское «Торпедо» со счетом 2:0 и стали победителями турнира.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:00 +1
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