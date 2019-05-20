Цыганский конфликт в Туле: ночью подожгли четыре автомобиля

Фото и видео Сергея Старикова.

Сотрудники правоохранительных органов дежурят на месте, обеспечивая безопасность и порядок в таборе.

20 мая в деревне Судаково загорелись четыре автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, информация о пожаре поступила в 4.20. На месте происшествия работали два расчета. Пострадавших нет.

По данным информированного источника, все четыре авто – Audi A6, BMW X5, BMW X6 и отечественный ВАЗ-2110 – имеют отношение к бывшему барону косогорского цыганского табора.

Члены табора поделились с корреспондентом Myslo своими предположениями относительно случившегося. По их словам, ЧП могло стать следствием противостояния между новым и старым бароном. Бывший барон получил статус по наследству от отца. Настоящий же был избран табором. В ходе конфликта бывшему барону угрожали, требуя покинуть табор ради его безопасности и сохранности имущества. Данные о конфликте подтвердил и другой источник.

По нашей информации, стражи порядка знают об этой версии, но не рассматривают ее в качестве единственной.

На момент публикации новости в районе цыганского табора дежурили сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность и порядок.