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Цыганский конфликт в Туле: ночью подожгли четыре автомобиля
Фото и видео Сергея Старикова.

Цыганский конфликт в Туле: ночью подожгли четыре автомобиля

Сотрудники правоохранительных органов дежурят на месте, обеспечивая безопасность и порядок в таборе.

20 мая в деревне Судаково загорелись четыре автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, информация о пожаре поступила в 4.20. На месте происшествия работали два расчета. Пострадавших нет.
 
По данным информированного источника, все четыре авто – Audi A6, BMW X5, BMW X6 и отечественный ВАЗ-2110 – имеют отношение к бывшему барону косогорского цыганского табора.
 

 
Члены табора поделились с корреспондентом Myslo своими предположениями относительно случившегося. По их словам, ЧП могло стать следствием противостояния между новым и старым бароном. Бывший барон получил статус по наследству от отца. Настоящий же был избран табором. В ходе конфликта бывшему барону угрожали, требуя покинуть табор ради его безопасности и сохранности имущества. Данные о конфликте подтвердил и другой источник.
 
По нашей информации, стражи порядка знают об этой версии, но не рассматривают ее в качестве единственной.
 

На момент публикации новости в районе цыганского табора дежурили сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность и порядок.

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Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 1
Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 2
Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 3
Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 4
Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 5
Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 6
Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 7
Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 8
Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 9
Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 10
Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 11
Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 12
Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 13
Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 14
Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 15
Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 16
Цыганский конфликт в Туле: ночью подожжены четыре автомобиля, Фото: 17
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:06 +10
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Туладеревня Судаково

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