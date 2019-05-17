Гурам Аджоев: Выходка Ильина оскорбила всех тульских болельщиков и клуб «Арсенал»

Фото из архива Myslo и пресс-службы «Арсенала».

ПФК «Арсенал» отреагировал на извинения футболиста «Урала» Владимира Ильина. Напомним, в конце полуфинального матча Кубка России между игроком екатеринбургского клуба и арсенальцем Резиуаном Мирзовым произошел конфликт.

Футболист «Арсенала» утверждает, что Ильин оскорбил его по национальному признаку. Тот, в свою очередь, это отрицает.

Президент тульского клуба Гурам Аджоев заявил:

- Считаем недопустимым любые проявления агрессии на межнациональной почве. В нашей команде собраны футболисты разных национальностей, но это не мешает нам чувствовать себя одной большой семьей, способной добиваться высоких спортивных результатов. Выходка Владимира оскорбила всех тульских болельщиков и клуб «Арсенал». Недостойное поведение Ильина наносит вред репутации не только его клуба, но и всему российскому футболу. Несмотря на то, что игрок «Урала» принес извинения, сославшись на эмоции, считаем, что футбол должен оставаться футболом и в нем нет места расизму. Мы не будем терпеть оскорблений в адрес наших игроков. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин разделяет нашу позицию и не допустит хамского поведения в отношении нашей команды.