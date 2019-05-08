Сильнейшие кикбоксеры ЦФО выступят на турнире в Тульской области

Парад спортсменов и торжественное открытие состоится 11 мая в 12.00 в поселке Первомайский.

С 10 по 12 мая в поселке Первомайский в Дворце спорта «Юбилейный» пройдет открытый турнир Щекино по кикбоксингу в разделе фулл-контакт, посвященный 95-летию Щекинского района.

Турнир является традиционным и проводится ежегодно с 2005 г. в мае и октябре. В соревнованиях принимают участие от 250 до 300 спортсменов не только из Тульской области, но и из регионов ЦФО.

За три дня соревнований на ринг выйдут сильнейшие кикбоксеры Тульской области, призеры и победители первенства мира, Европы, чемпионата и первенства России, в том числе и спортсмены из Щёкино (Виктория Мифтиева, Айрапет Аванесян, Егор Шишкин, Денис Долгополов, Никита Абрамов).

Организаторами мероприятия выступили: компания «Щекиноазот», молодежный центр «Мир» и фонд развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» в Тульской области при поддержке администрации Щекинского района.

Для спортсменов и гостей мероприятия представят выставку оружия и специальных средств, которую организуют спецназ «Гриф» УФСИН по Тульской области.